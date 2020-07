Il lockdown sta facendo pagare un prezzo durissimo alle gare podistiche in Italia. Un 2020 che si è completamente bruciato con l'ultima grande manifestazione internazionale svoltasi il 23 febbraio a Napoli con i seimila partecipanti alla Napoli City Half Marathon organizzata da Napoli Running. Da sempre Napoli Running e RunCzech, a Praga, vivono in sinergia organizzativa e oggi, con le grandi maratone ferme in Italia, è Praga a destare l'attenzione. Napoli Running e RunCzech hanno unito le loro forze, assieme alla federatletica ceca nel progetto Elite Run, in programma in questo week end all'aeroporto di Praga Václav Havel. La gara a staffetta mista sarà il culmine nella Runway Run di Praga ed includerà i principali membri della squadra nazionale ceca, le capitane Kristiina Mäki e Diana Mezuliáníková, oltre ai rappresentanti dei 400m Vondrová e Maslák.



«La corsa è parte integrante dell'atletica leggera e la Federazione Atletica Ceca non solo supporta e gestisce l'atletica leggera, ma favorisce anche la corsa su strada. Sfortunatamente, nell'attuale situazione post-coronavirus, non possono essere ancora organizzate corse di massa con un numero elevato di concorrenti, e quindi alcuni organizzatori sono fortemente limitati », afferma Libor Varhaník, presidente della Czech Athletic Association. «Marzo e aprile sono stati un incubo per noi, ma non ne voglio più parlare, sto pensando al futuro", ha dichiarato Carlo Capalbo, presidente del comitato organizzatore RunCzech e anche presidente di Napoli Running, la società sportiva organizzatrice della Napoli City Half Marathon e della Sorrento Positano Ultramarathon.



Capalbo ha elogiato la collaborazione di RunCzech con la federazione nazionale. «Siamo lieti di aver trovato un modo per consentire ancora una volta a migliaia di corridori di provare l’emozione dell’adrenalina e godersi eventi in luoghi speciali. Sia che si tratti di una sfida estiva come “La Repubblica Ceca continua a correre (Česko běží dál)”, su percorsi certificati dalla federazione ceca (grazie al lavoro degli anni scorsi svolto da RunCzech), o Runway Run Prague, dove possiamo organizzare una gara per atleti d'élite». L'intero evento è cominciato con la 5 km Sunset Run di sabato 18 luglio e continuerà domenica 19 luglio. Per i mattinieri è prevista alle 8:30 con la Breakfast Run a cui seguiranno altri due eventi di corsa, la Family Run dm alle 10:30 e alle 17:00, in modo che i partecipanti possano poi seguire da spettatori la gara d'élite, ha concluso Capalbo.



E per il futuro, chissà che una corsa su strada non possa corrersi anche in un aeroporto campano. «Noi siamo aperti a qualsiasi soluzione - conclude Capalbo - l'importante è sviluppare quel sentiment che rappresenta il running: libertà di esprimersi ovunque, in città come in campagna ed anche in aeroporto. Se Capodichino chiama noi ci siamo». © RIPRODUZIONE RISERVATA