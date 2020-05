E’ bello svegliarsi da Campioni d’Europa. Lo hanno scoperto i quattro Azzurri della eNazionale TIMVISION PES, protagonisti nel week end di una cavalcata appassionante che ha permesso all’Italia di vincere UEFA eEURO 2020, il primo Campionato Europeo virtuale della storia disputato su Pro Evolution Soccer (Playstation 4). La FIGC ha messo così in bacheca il primo trofeo nel mondo degli eSports grazie all’ultima nata tra le sue Nazionali, formata da quattro ragazzi che nelle ultime ore sono stati travolti dall’affetto di migliaia di italiani.



Rosario ‘Npk_02’ Accurso, Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu: sono questi i nomi e i ‘nickname’ dei nuovi Campioni d’Europa, tre giovani napoletani e un sardo uniti dalla passione per i videogiochi e per la maglia azzurra. Non si vedono da mesi, ma in queste settimane di quarantena sono stati quotidianamente in contatto, condividendo allenamenti, tattiche di gioco e un sogno diventato ieri realtà. In attesa di scendere in campo tra un anno per EURO 2020, posticipato di 12 mesi a causa dell’emergenza Covid-19, i vari Immobile, Insigne, Zaniolo hanno festeggiato ieri attraverso i rispettivi avatar, manovrati abilmente dai quattro eplayer Azzurri scelti dalla FIGC dopo una lunga selezione, culminata nel torneo disputato lo scorso gennaio al Centro Tecnico Federale di Coverciano per stabilire chi avrebbe avuto l’onore di indossare la maglia della Nazionale.



Dopo aver ricevuto al telefono i complimenti del presidente federale Gabriele Gravina e del segretario generale Marco Brunelli, sono stati celebrati con un videomessaggio anche dal Ct Roberto Mancini, dal capitano della Nazionale Giorgio Chiellini e da Lorenzo Insigne, quest’ultimo protagonista con il suo avatar del gol decisivo realizzato nei minuti di recupero della quarta partita della finale con la Serbia.



«E’ il coronamento di un sogno – dichiara il capitano Nicola ‘nicaldan’ Lillo – ci siamo allenati tanto per raggiungere questo obiettivo e ce lo siamo meritati». Trentatré anni, nato e cresciuto a Napoli, ‘nicaldan’ ha trascinato la eNazionale vincendo le tre partite disputate contro Danimarca, Francia e Serbia. Indimenticabile il successo ai rigori contro il francese ‘lofti_derradji’, una vittoria che ha rievocato il trionfo della Nazionale di Marcello Lippi al Mondiale di Germania 2006: «Quando sono arrivato ai rigori – racconta ‘nicaldan’ – sono tornato con il pensiero a quella serata di 14 anni fa e ho capito che non avrei potuto perdere. Aver vinto l’Europeo dopo aver battuto la Francia, la grande favorita alla vigilia, è ancora più bello”. Il capitano azzurro avrebbe dovuto giocare anche la quinta e ultima partita della finale con la Serbia, ma il gol realizzato da Insigne a tempo scaduto nel quarto match tra Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e ‘Kepa_PFC’ gli ha evitato l’ultima fatica: «Beh, diciamo che Carmine con quel gol mi ha tolto un bel peso. Ha fatto una giocata fantastica, Insigne sembrava Maradona!». Ora non resta che brindare al successo: «Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni, dobbiamo festeggiare tutti insieme perché abbiamo vinto da squadra, dimostrando di essere davvero un grande gruppo».



​Ventun anni, napoletano doc, Carmine Liuzzi è il giovane talento della eNazionale TIMVISION PES, una straordinaria combinazione di classe e freddezza come dimostrato in occasione della giocata di Insigne che ha messo al tappeto la Serbia: «Ero molto teso, lui continuava a pressarmi e faticavo a impostare l’azione. Quando ho visto quel pallone entrare in rete non ci potevo credere, mi veniva da piangere davanti allo schermo».



Si è addormentato solo a tarda notte Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi, che dopo aver battuto in semifinale il tre volte Campione del Mondo ‘usmakabyle’ ha regalato all’Italia il punto decisivo grazie al successo in finale su ‘Kepa_PFC’: «Non dimenticherò mai questa giornata. Battere il campione del mondo è stato incredibile, lui non si aspettava che potessi giocare una partita così offensiva, credo di averlo colto un po’ di sorpresa. Lì ho capito che avremmo potuto vincere l’Europeo».



Emozionati e non potrebbe essere altrimenti anche gli altri due eplayer azzurri, Rosario ‘Npk_02’ Accurso e Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu:«Alzare la Coppa è una gioia immensa - dichiara‘Npk_02’ , terzo napoletano in gara – ieri sera ho festeggiato in famiglia e spero di festeggiare presto anche insieme ai miei compagni di squadra. Dopo aver disputato un Europeo quasi perfetto, subendo un solo gol, nella finale con ‘Kepa_PFC’ (persa 5-1, ndr) è andato tutto storto. Per fortuna ci hanno pensato gli altri ragazzi a rendere ininfluente la mia sconfitta, a dimostrazione che il nostro è un gruppo fantastico».



A una sessantina di chilometri da Cagliari c’è un paese di 1800 abitanti in festa: è Lunamatrona, che all’indomani del trionfo Europeo si è stretto attorno al suo Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu: “Non ho ancora realizzato bene quello che abbiamo fatto – confessa il ventisettenne sardo – credo che lo capiremo bene solo tra qualche giorno. La vittoria è stata una vera e propria liberazione dopo mesi di lavoro, allenamenti quotidiani e sacrifici. Ho capito che abbiamo fatto qualcosa di straordinario dalla quantità di messaggi che ho ricevuto in queste ultime 12 ore, mi sta letteralmente scoppiando il telefono!”. © RIPRODUZIONE RISERVATA