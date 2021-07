Gigante e debuttante. Alla sua prima partecipazione a cinque cerchi, il napoletano Gennaro Di Mauro rappresenterà l’Italia del canottaggio nella specialità del singolo maschile. «Sono molto emozionato, ma in maniera positiva. Non vedo l'ora di iniziare a gareggiare», spiega il classe 2001. Arrivato al Villaggio Olimpico proveniente dal lago Suwa, a Nagano, dove ha trascorso i primi cinque giorni di ambientamento e allenamenti, l’atleta nato a Massa di Somma, scuola Canottieri Napoli ma dallo scorso anno tesserato per il Circolo Cnottieri Aniene, è approdato a Tokyo, ereditando il pass conquistato due anni fa da Simone Martini (SC Padova), frenato in da problemi fisici.

Non ancora 20enne e alto 2 metri e 10 centimetri, Di Mauro giocherà al meglio le sue chances. Dal Vesuvio al monte Fuji con un compito davvero speciale. Dopo Matteo Stefanini, ultimo singolista azzurro ai Giochi di Atene 2004, Di Mauro avrà l’onore di riportare in acqua il singolo italiano ad un’Olimpiade a distanza di ben 17 anni. Non si lascerà gravare da questa responsabilità il gigante del remo, vero e proprio specialista nella sua categoria. Nel singolo ha disputato due Mondiali junior, un Europeo Assoluto e uno junior, due tappe di Coppa del Mondo.

Nel paese del Sol Levante ha vissuto «veramente bene questi giorni di permanenza a lago Suwa: organizzazione eccezionale. Gentilissimo lo staff e il centro remiero veramente ottimo». Regole rigide nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. «Mi ha colpito molto la popolazione locale, entusiasta e felice per la nostra presenza, presente ogni giorno ai nostri allenamenti. Tutte persone gentilissime e molto cordiali», conclude Di Mauro (ph A.Carbonara/Canottaggio.org).

Da oggi, e fino al 1 agosto, gli azzurri del canottaggio, agli ordini del direttore tecnico Francesco Cattaneo, soggiorneranno presso il Villaggio Olimpico, situato a Chuo City. L’Italremo raggiungerà ogni giorno il Sea Forest Waterway, teatro delle regate a cinque cerchi in programma dal 23 al 30 luglio e da domani, dopo aver espletato tutte le formalità, ospiterà gli ultimi allenamenti di rifinitura della squadra azzurra prima delle gare olimpiche.