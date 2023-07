Napoli, X edizione del torneo di tennis per architetti: ecco i vincitori

La vittoria di quest'anno va a Errico Gargiulo su Carillo Antonio, per la finale gold, a Raffaele Colucci su Dino Marcone per la finalina gold, e ancora Sabato Nappo su Mauro Chiesi per la finale silver e Giovanni Russo su Angelo Carillo per la finalina silver. La vicinanza e la partecipazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia è stata fondamentale, infatti oltre al patrocinio hanno partecipato al torneo il Presidente professore architetto Lorenzo Capobianco e ben due consiglieri, l’architetto Antonio Cerbone e l’architetto Nello Tirelli.

La splendida manifestazione, svolta al Circolo Tennis Trecase, si è conclusa con una cena dove si è brindato al tennis e alla professione con un arrivederci all'edizione di un nuovo decennio. «Siamo qui per celebrare lo sport, l’amicizia e la passione per l’architettura», dice Antonio Cerbone, consigliere dell'Ordine. «Quest'anno l'architetto Mario Ricciardi ha prodotto il progetto di design per il nuovo trofeo, realizzato dalla maestria e sapiente opera di artigiani dell'area nord napoletana: i fratelli De Stefano della DSC Marmi di Afragola, che ne hanno saputo valorizzare il materiale e la forma», continua Cerbone.

«Un ringraziamento speciale va sempre all’architetto Giovanni Balzano, per la Xª edizione, il quale ha dimostrato dedizione, sagacia e competenza; grazie anche ai nostri partner. I players architetti che hanno partecipato al torneo hanno dimostrato spirito sportivo e fair play, anche a loro va un grande grazie», continua l'architetto Antonio Cerbone.