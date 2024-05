Napoli, festa del rugby allo Stadio Albricci: 200 studenti per il Trofeo Partenope

Festa del rugby giovanile allo stadio Albricci di Napoli per il X Trofeo Partenope, il torneo studentesco di rugby delle scuole di Napoli e provincia con oltre 200 atleti e 12 scuole protagoniste.

La tradizionale manifestazione organizzata dalla Associazione Polisportiva Partenope nello storico impianto sportivo dell’Esercito dell’Arenaccia è stata vinta dalla classe dell'IC Omero Mazzini di Pomigliano d’Arco (Quinta elementare - Baby), dall'IC Mazzocchi di Santa Maria Capua Vetere (prima media - Cadetti), dall'IC Principe di Piemonte di Santa Maria Capua Vetere (Seconda media - junior). In questa edizione record per i numeri in campo, è stato celebrato il ricordo del piccolo Golia Romeo, atleta under 10 della Partenope Rugby tragicamente scomparso in un incidente stradale nell’agosto del 2022.

Premiazione dai padroni di casa dell’Esercito con il Generale di Divisione Claudio Minghetti, vice comandante del Comfop Sud, e del Colonello Giuseppe Maltese, comandante della caserma dello stadio Albricci, noncheé dal maresciallo Gaetano Monaco, referente operativo dello stadio. Alla manifestazione hanno preso parte anche l’assessore allo sport del comune di Napoli, Emanuela Ferrante, che insieme al presidente del comitato regionale campano della Federazione Italiana Rugby Peppe Calicchio ed il presidente della storica Associazione Polisportiva Partenope Alessandro Gelormini, hanno abbracciato l’entusiasmo contagioso di centinaia da bambine/i e adolescenti che attraverso il gioco del rugby e dei suoi principi educativi hanno maturato un’esperienza che va al di là della mera pratica sportiva.

Testimonial straordinaria in campo è stata l’atleta della nazionale femminile Giulia Cavina, reduce dalla campagna del prestigioso torneo 6 Nazioni nel quale l’Italia si è distinta per la storica vittoria in terra d’Irlanda. Dedizione e attenzione nel dare consigli a tutti i ragazzi impegnati nelle fasi di riscaldamento e di gioco, dando a tutti la dimostrazione che il rugby è un gioco per tutti, senza limiti di genere e di dimensioni fisiche. Nell’ambito del progetto Sport e Legalità la Polizia di Stato ha sostenuto il progetto. Presente anche Nicoletta Musso della Casa Famiglia «La Crisalide».

Le scuole partecipanti: Ic Frascesco Mastriani 76 (Quartiere Poggioreale), Ic Madre Claudia Russo/Solimena (Quartiere Barra), Ic Capuozzo (Quartiere Poggioreale), Ic 83 Porchiano Bordiga (Quartiere Ponticelli), Ic 3 Ponte Siciliano (Pomigliano D’Arco), Ic 4 Sulmona Catullo Salesiane (Pomigliano D’Arco), Ic Omero Mazzini (Pomigliano D’Arco), Ic Matteo Della Corte (Pompei), Ic Principe Di Piemonte (Santa Maria Capua Vetere), Ic Alpi-Levi (Scampia), Sms Svevo Pirandello (Quartiere Soccavo) e Ic Mazzocchi (Santa Maria Capua Vetere).