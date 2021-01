Napoli va di corsa ed arriva un nuovo appuntamento per il running. Il 24 ottobre 2021 battesimo per la Neapolis Marathon, I edizione, che vedrà gli atleti in corsa tra le bellezze paesaggistiche e monumentali della città. Già ufficiale nel calendario della Fidal con Maratona e Mezza Maratona (21.097 km), la I Neapolis Marathon sarà impegnata nel segno della solidarietà. Parte dei ricavi dei pettorali sarà devoluta alla Fondazione Pietro Mennea presieduta dalla moglie Manuela Olivieri, componente del coordinamento della Neapolis Marathon. Il percorso della Maratona sulla distanza classica dei 42,195 km passerà sullo straordinario lungomare di via Caracciolo costeggiando per lunghi tratti il mare, consentendo agli atleti di correre velocemente il tracciato. Inoltre in concomitanza verranno organizzati due eventi non competitivi, per permettere la partecipazione ad una platea più ampia soddisfacendo le esigenze di grandi e piccini: Neapolis Sea Run (8 Km) e Neapolis Children & smiles (3 km). Mare, storia, architettura, archeologia, enogastronomia, natura, tradizione e folklore della città conquisteranno ed ammalieranno atleti ed amanti dello sport impegnati su un percorso, tra tempi e luoghi, di una Napoli che rivive e si riscopre ad ogni passo. La manifestazione permetterà la condivisione di esperienze uniche, tra appuntamenti sportivi e kermesse organizzate in partnership con la società Events Project, ambientate in strade e piazze, sui chilometri di una città in continua evoluzione. E non mancheranno naturalmente proposte di itinerari turistici alla riscoperta della città di Napoli e delle bellezze del Golfo, dalla terra ferma al mare. La prima edizione della Neapolis Marathon conferma la grande predisposizione della regione in termini di running. Dopo la Sorrento Positano Digital Running dello scorso dicembre, anche la Napoli City Half Marathon si ripropone a fine febbraio in forma virtuale (6.000 iscritti all'edizione 2020). Ma il 2021, come da calendario fidal nazionale, sarà anche l'anno per salutare il ritorno di appuntamenti della regione come l'Agropoli Paestum Half Marathon del 14 marzo, la Strapollese a settembre, la San Giovanni corre a ottobre, la Napoli-Pompei a fine novembre, l'ultramaratona e Panoramica Sorrento Positano del 5 dicembre e la mezza maratona di Eboli a fine dicembre. Un anno a tutto running.

