Vela: va a Rapallo il campionato italiano Sportboat Orc

È Etchellent di Marco Cimarosti del Circolo Nautico Rapallo la barca vincitrice del campionato italiano Sportboat Orc 2024 svoltosi nelle acque del Golfo di Napoli e organizzato dal Circolo Nautico di Torre del Greco.

Una kermesse prestigiosa, che ha visto la partecipazione di 26 imbarcazioni provenienti da ogni parte dello stivale e che ha messo in luce la capacità organizzativa del sodalizio guidato dal presidente Gianluigi Ascione, grazie alla piena collaborazione offerta della V Zona della Fiv guidata da Francesco Lo Schiavo.

Etchellent ha vinto tre delle quattro regate disputatesi nei tre giorni, precedendo Alcione della Lega Navale Italiana di Napoli (che ha racimolato due secondi e un quarto posto) e Gin Tonic di Francesco Giannelli del circolo velico Trasimeno (capace di aggiudicarsi l'unica regata non andata ad Etchellent). Ai piedi del podio sono finite nell'ordine Gaba di Claudio Polimene del Circolo Nautico Torre del Greco (quarta), Adriatica di Lorenzo Paniccia del Circolo Velico Portocivitanova (quinta) e Milù 4 di Andrea Pietrolucci del Circolo Velico Fiumicino (sesta).

Grande festa alla cerimonia di premiazione per tutti i presenti: «Sono stati giorni intensi ma ricchi di soddisfazioni - afferma il presidente del Circolo Nautico Torre del Greco, Gianluigi Ascione - che hanno messo a dura prova il nostro sodalizio, che ancora una volta si è mostrato all'altezza della situazione. Ringrazio la federazione per avere permesso al circolo di organizzare questa kermesse e all'amministrazione comunale per la vicinanza, a cominciare dalla cerimonia di consegna al sindaco Luigi Mennella della bandiera di città della vela e del mare che ha aperto il campionato italiano».