Sergio Pelella nuovo presidente Club Nautico della Vela

Sergio Pelella è il nuovo Presidente del Club Nautico della Vela, settimo circolo velico ultracentenario per ordine di fondazione. È stato eletto dall’Assemblea dei soci che si è riunita il 30 aprile sulla terrazza del Circolo, a Napoli.

Dottore Odontoiatra, classe 1977, laureato alla Seconda Università di Napoli, Pelella è tesserato del Club bianco rosso del Borgo dei Marinari fin dal suo primo corso derive, a 16 anni. Figlio del socio fondatore e già presidente Raffaele Pelella, velista regatante ancora sulla deriva olimpica ILCA7 e regatante d’altura.

«Dopo essermi dedicato per molti anni alla pratica sportiva della vela – afferma Sergio Pelella – ho realizzato che fosse arrivato il momento di assumermi la responsabilità, tanto gravosa quanto affascinante, di guidare il nostro sodalizio con una visione giovane e sportiva, restituendo qualcosa al nostro amato club che tanto mi ha dato in termini di passione per la vela, amore e rispetto per il mare.

Il mio obiettivo e la mia speranza sono quelli di riuscire a focalizzare il nostro sodalizio sulla pratica velica, dalla deriva all’altura, senza perdere di vista sia l'aspetto sociale che la sostenibilità e la salute economica di un circolo piccolo anche se ricco di storia e tradizione. Un ringraziamento particolare va alla presidente uscente Luisa De Gregorio per il lavoro svolto fin qui».

Nella squadra del neo Presidente sono stati eletti i Consiglieri: Gennaro Aversano, Aniello De Leo, Francesco Mileto, Costantino Prattico, Salvatore Coppola, Giulio Piccialli, Antonio Rutoli, Alfonso Spina, Adele Taralbo e Carlo Varelli.

Per i revisori dei conti sono stati eletti i Soci: Mariano Lepore (Presidente), Angela Groger (componente) e Paola Cascinelli (componente).