Al Circolo Nautico Posillipo è stata presentata l’Athena Volley Scampia, unica squadra napoletana a militare in cadetteria. Promossa da poco in serie B, vincendo anche la Coppa Campania, la compagine partenopea si appresta ad esordire in campionato tra le mura amiche, già sabato prossimo 8 ottobre contro il Marigliano. Obietto dichiarato la salvezza.

Il Circolo Nautico Posillipo ha inteso affiancare l’Athena Volley nel suo percorso sportivo e sociale, perché ne condivide pienamente la mission volta al riscatto, attraverso lo sport, dei giovani napoletani delle periferie. «Siamo felici di ospitare gli amici dell’Athena, perché coniugano come noi lo sport con l’impegno sociale», spiega il presidente Aldo Campagnola. «Athena ha realizzato un piccolo miracolo dal 2009 ad oggi, ha una squadra in serie B, ha delle giovanili molto forti e qualificate presenti sia a livello regionale che nazionale e ha soprattutto sviluppato a Scampia, in un territorio difficile, tante attività socialmente importanti».

«Così si congiunge il centro di Napoli con la periferia», dichiara soddisfatto Ivan Capozzi, presidente dell’Athena Volley. «Due storie particolarissime che fondano le loro radici sullo sport per il sociale. Avere l’appoggio e l’aiuto di un Circolo prestigioso come il Posillipo ci fan ben sperare per il futuro. Questa nuova sinergia ci sprona ad andare avanti, sapendo di poter contare sull’esperienza del Posillipo che in 97 anni di sport ha vinto praticamente tutto nelle 7 discipline praticate, togliendo dalla strada tanti ragazzi meno fortunati. La pallavolo napoletana oggi può contare anche sul Posillipo e ne siamo estremamente fieri».

Per la stagione che sta per iniziare l’Athena Volley ha scelto un nuovo allenatore, molto legato al territorio, Angelo Cimmino. «Siamo motivati a far bene, la squadra si è rinforzata ed è molto unita grazie all’impegno di tutti i dirigenti, degli atleti e in particolare del capitano Matteo Piccolo, un vero motivatore. Puntiamo come primo anno in B a salvarci per poter poi aspirare a traguardi più importanti».

L’asd Athena Volley è un’associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, regolarmente iscritta al registro Coni e affiliata alla Federazione pallavolo italiana (Fipav). Nasce nel settembre del 2009 da un sogno di un gruppo di ragazzi, sotto la direzione dei fondatori dell’Athena Volley. Ormai stanchi della visione dello sport legata all’interesse e alla politica locale, il presidente Ivan Capozzi, il vicepresidente Simona Zuppolini e il segretario Teresa Capozzi iniziano il percorso con un gruppo di sole 7 atlete del quartiere, da cui si è partiti per arrivare ad oggi.

Athena con Volley S3 abbraccia la fascia d’età da 6 a 12 anni. Questo progetto pone al centro dell’attenzione delle attività promozionali il divertimento come generatore di entusiasmo, promozione e affezione alla pratica del volley. Inoltre l’Athena Volley è in prima linea con i corsi di rianimazione cardiopolmonare Bls-D. Senza trascurare i settori tecnici giovanili (under 19 e 15 maschile, under 18, 16 e 14 femminile, under 13 misto). Spazio e centralità al Sitting Volley dal 2018. Giusto rilievo alla pallavolo paralimpica. E’ uno sport che si svolge tra due squadre di sei giocatori ciascuna. La disciplina è praticata, a contatto con la superficie di gioco, da persone con disabilità motorie e atleti normodotati che sperimentano sulla propria pelle la difficoltà di chi ha una disabilità e lo sforzo che si compie.

Non manca la collaborazione con il Terzo Settore. Progetto Abbracci Onlus ha donato materiale e un pullmino per supportare l’attività sportiva dei più piccoli, e soprattutto la possibilità di un servizio navetta ai ragazzi della Asl Napoli 1 Centro e del Sitting Volley.

Supporto sociale per il territorio. Tamponi antigenici Covid-19 gratuiti su richiesta, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture pubbliche in concessione (interni ed esterni), eventi ludico-sportivi ed eventi sportivo-sociali di rilevanza nazionale (Jam Camp Sport Academy 2022). Nel 2015 è intervenuto Mauro Berruto a Scampia e l’Athena Volley ha ospitato il commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo maschile. L’evento ha portato alla deposizione gratuita di un nuovo manto da gioco in taraflex nella sede sportiva della società (palestra istituto comprensivo Ilaria Alpi– Carlo Levi).

Infine la sinergia con enti e scuole. Affidamento dei ragazzi, formazione di figure federali, accesso gratuito all’attività sportiva per ragazzi meno abbienti. Fondamentale quanto strategica la collaborazione con l’Asl Napoli 1. Attraverso la pallavolo, l’Athena contribuisce ad aumentare l’autonomia delle persone affette da patologie psichiatriche in un percorso molto complesso e multidisciplinare. Si genera una rieducazione sociale mediante lo sport delle activities of daily living, ovvero le attività quotidiane per la cura personale.

Athena Volley non è solo una realtà sportiva ma soprattutto una realtà di cooperazione sociale che, attraverso il «pretesto sportivo», utilizza la palla come mezzo d’istruzione di massa, perché «Non c’è vento favorevole alle VELE per una barca senza meta».