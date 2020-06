© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'atletica campana saluta la nascita dina nuova rivista, organo ufficiale del Gruppo Giudici di gare regionali. Un periodico che si inserisce in un settore, quale quello dell'atletica, che si rivolge prevalentemente agli atleti ed agli appassionati raccontando imprese sportive e numeri cronometrici. «Noi abbiamo pensato di raccontare il mondo dei Giudici di Gara - racconta l'ideatore dell'iniziativa- Abbiamo deciso di chiamarlo “Atletica newS” perché, che se nasce con l’obiettivo di essere l’organo ufficiale del GGG Campania, vorremmo che fosse la voce di tutto il mondo dell’Atletica campana in primis, e poi, perché no, dell’Atletica nazionale: Giudici e Atleti, ma anche Società sportive e Comitati organizzativi di event». Avrà cadenza mensile. Si parlerà non soltanto di regolamenti tecnici ma di tutte quelle manifestazioni nelle quali è prevista la partegipazione del Gruppo. Spazio alla "Società del Mese" (in questo numero Atletica Salerno e Podistica Pollese) in cui si racconterà la storia sportiva di una società della regione, dei suoi atleti che si sono distinti a livello locale e nazionale.Poi Atletica Story a cura diche racconterà gli atleti che hanno fatto la storia di questa disciplina. Nel primo numero. Poi lo spazio "", allenamenti, alimentazione, consigli pratici relativi al mondo delle gare. Nel primo numero, online da oggi (https://iltuogiornale.it/e-newspaper/atletica-news-n-0 ) i saluti del presidente del Coni Regionale Sergio Roncelli, del presidente della fidal campana Sandro Del Naia, del Fiduciario Nazionale Gruppo Giudici di Gara Luca Verrascina. Il fiduciario Regionale Maurizio Camerlingo che dà i numeri del gruppo, forte di 2 giudici internazionali, 21 nazionali, 6 nazionali FISPES, 89 regionali, 99 provinciali e 78 ausiliari. I saluti inoltre dei fiduciari zonali.