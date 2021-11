Piazza del Plebiscito e la città di Napoli si preparano ad accogliere la Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon e tutta la carovana che porterà più di 1.500 atleti a sfidarsi sulle distanze dei 42,195 km e 21,097 km. È tutto pronto infatti per l’inaugurazione del Villaggio Sport & Nutrizione, realizzato dagli organizzatori della Ssd Neapolis Marathon e da Coldiretti Campania, quello che sarà il quartier generale della manifestazione, dove si svolgeranno convegni, iniziative per le famiglie ed esibizioni musicali: il taglio del nastro è previsto per domani, venerdì 12 novembre, alle ore 10. Una cerimonia che darà il via al corposo programma di eventi destinato a precedere la competizione di domenica 14 novembre.

Tra gli appuntamenti in programma nella prima giornata di attività del Neapolis Marathon Village dopo il convegno di apertura (ore 10.30), da segnalare il concerto della Fanfara dei Carabinieri (ore 12), la prova di Nordic Walking (ore 16.30) e il dibattito “Corri a Napoli” (ore 18) durante il quale verrà presentato il libro “Corri. Dall’inferno a Central Park” di Roberto Di Sante alla presenza di Sebastiano Gavasso e del giornalista Marco Lobasso.

Nel frattempo proseguono tutte le attività legate alla Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon e alla Italiana Assicurazioni Neapolis Half che, insieme alla Neapolis Sea Run (non competitiva sulla distanza di 8 km), animeranno le strade di Napoli grazie alla corsa dei podisti. Gli organizzatori stanno infatti ultimando le procedure legate alla tracciatura del percorso, con le relative indicazioni dedicate agli atleti iscritti.