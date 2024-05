Neapolis-Puma Bisenzio 17-15, sfuma il sogno finale

Occhi lucidi. Ci sta. Obiettivo sfiorato di un soffio e mancato accesso alla finale. Non bastano gli applausi e gli abbracci a consolare capitan Msaria Angela Bernardo e compagne. Troppo grande la delusione. Meritavano altra sorte le ragazze multicolor con un epilogo decisamente diverso. Il sogno promozione è soltanto rinviato, è questione di tempo, alla luce dell’impegno, del progetto e dell’investimento. Peccato davvero, perché il 2024 all’insegna della palla ovale femminile è stato a dir poco positivo e sorprendente. E’ mancato l’acuto per sigillare una stagione esaltante. Neapolis Campania Felix chiude con una vittoria, l’ennesima, al Gls Villaggio del Rugby di Bagnoli, battendo Puma Bisenzio con il punteggio di 17-15. Non basta, però. All’andata s’imposero le toscane (20-18). Vanno avanti le rossoblu in virtù della regola 31 del regolamento dell'attività sportiva, che sancisce i criteri di qualificazione in caso di parità di risultato.

Sul filo dell’equilibrio. Il primo tempo termina 5-5, con le mete di Antonella Maione ed Eva Eschylle. Nella ripresa passano a condurre le ospiti con Desiree Spinelli ed Eschylle. Prevale la voglia di imporsi tra le mura amiche e così seguono le due mete di Bernardo e di Giada Maggio, con la conseguente trasformazione della numero 12.

Considerazioni. «C’è mancato soltanto un pizzico di fortuna in più. A casa nostra non si passa», dichiara Femke Tol, veterana del gruppo da 15 anni. «Se avessimo avuto maggiore concretezza in gara 1, saremmo andate in finale», avverte la prima linea. «Supporterò sempre le mie compagne nel progetto di crescita.

E con maggiore maturità centreremo l’obiettivo il prossimo anno», assicura convinta la rugbista classe 1989.

Mvp dell’incontro Giulia Petrucci. «Purtroppo non accederemo alla finale, ma questo ci dà la carica per fare meglio nei prossimi anni», dice ottimista. «Siamo una bella famiglia. Abbiamo dato il 100% e non ci siamo risparmiate né arrese mai. Miglioreremo», promette fiduciosa.

Analisi. «Difficile smaltire la delusione», spiega Pasquale De Dilectis. «Resta l’amaro in bocca. Ha fatto la differenza la partita di andata, dove abbiamo scontato otto minuti “scellerati”, subendo due mete. Al netto delle decisioni arbitrali e dei nostri errori nel return match, meritavamo il passaggio in finale», tiene a precisare il presidente della Neapolis Campania Felix. «Chi sbaglia meno nelle partite playoff va avanti e le toscane sono state perfette nel doppio confronto. Paghiamo i nostri errori».

Sguardo al futuro. «Le ragazze ora si riposeranno e il gruppo delle 2007 andrà integrato. Lo staff tecnico lavorerà sui punti di debolezza emersi nei playoff», argomenta De Dilctis. «Sono stati incontri intensi, mirati alla crescita della squadra».

Proposta. «Spero che per il settore femminile si possano creare le premesse sul modello maschile, con una Serie A1 e Serie A2. Una formula interessante per livellare le forze in campo», auspica il patron del club multicolor.

Bilancio. «Ci godiamo questo campionato che è stato lungo. Abbiamo preso parte alla Coppa Conference con l’obiettivo di crescere», ricorda orgoglioso. «Ringrazio le ragazze, perché su 12 partite ne abbiamo vinte 11 e persa una soltanto per due punti». Numeri indicativi. «Siamo arrivati ad un passo dal traguardo: c’è rammarico», asserisce De Dilectis. «Abbiamo maturato una esperienza significativa. Non conta solo la forza fisica ma anche la testa. Va bene così, nella speranza di un prosieguo più roseo per Neapolis».

Ottimismo. «Riproporremo una squadra di buon livello nella prossima stagione per ripercorrere un anno fantastico con la possibilità di approdare in finale», conclude De Dilectis (nelle foto di Luigi Petrucci).