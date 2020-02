«Uscimmo a riveder le stelle». Posillipo in modalità riemersione, dopo aver faticosamente attraversato la «natural burella». Vittoria scacciapensieri e scacciacrisi alla piscina olimpica comunale di Palermo, dove capitan Paride Saccoia e soci si aggiudicano lo scontro salvezza 9-6 (parziali di 1-2, 3-3, 1-4, 1-0) contro il Telimar del napoletano Massimiliano Migliaccio e del salernitano Mario Del Basso, entrambi in gol. Si apre nel migliore dei modi il 2020 per i ragazzi di Roberto Brancaccio, doppiamente soddisfatto della prova dei suoi e della classifica, che va gradualmente migliorando. Nel mirino la Rari Nantes Florentia (11): i rossoverdi (9) hanno sopravanzato la Lazio (8), battuta nel derby della capitale, siciliani a 5 e Canottieri fanalino di coda (4).



Tre punti pesanti nel derby delle Due Sicilie. «Vittoria fondamentale contro una diretta rivale per la salvezza. Grande prestazione della squadra, che ha trovato in Tommaso Negri e Luca Marziali due giocatori determinanti. Giuliano Mattiello non ha rifiato un secondo, giocando l’intero match. Bene tutto il gruppo, sempre concentrato: ha fatto il proprio dovere. Non abbiamo concesso nulla, reggendo nel finale, senza cali, l’urto dei padroni di casa. Il 2020 è iniziato nel verso giusto con una finale vinta in trasferta». Roberto Brancaccio riconosce pienamente i meriti dei posillipini, che non hanno fallito una preziosa opportunità.



Gol e candeline. Festeggia anche in vasca il 20enne Massimo Di Martire, nato il 31 gennaio 2000, che in settimana ha ricompattato il roster a cena. Serenità ritrovata e unità di intenti. E poi un galvanizzato neopapà Luca Marziali, autore di una doppietta e di una performance energica, felice per l’arrivo della piccola Adele, «prossima titolare del Setterosa», alla quale sono state dedicate le marcature.



Sale in cattedra uno strepitoso Negri, tifosissimo del Napoli Basket, sempre presente la domenica pomeriggio al PalaBarbuto, in tribuna con la sua ragazza Martina, per tifare Brandon Sherrod e company. Le grosse mani del genovese, trapiantato all’ombra del Vesuvio da 12 anni, bloccano e restituiscono al mittente i tentativi dei siciliani di perforare la retroguardia napoletana, solida ed ermetica.



Break mortifero culminato con la controfuga di Julien Lanfranco. Allungano gli ospiti, portandosi sul 9-5 il Posillipo. Il divario sarebbe doppio, se il più grande dei fratelli Di Martire non si fosse distratto dai cinque metri.



Nell’ultimo periodo segna soltanto il montenegrino Dragan Draskovic. Il Posillipo alza il muro e Negri (nella foto di Rosario Caramiello) sbarra la strada ad ogni velleitario tentativo: il Goldrake rossoverde distende le sue ali e blinda porta e successo. Escono per limite di falli Del Basso, Andrea Scalzone e Saccoia. Esonerato il tecnico Ivano Quartuccio. Il presidente Marcello Giliberti comunicherà nei prossimi giorni il nome del suo sostituto. Cielo stellato, ma non per tutti.

