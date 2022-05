Nello stesso giorno in cui la prima squadra si appunta sul petto il diciannovesimo scudetto della propria storia, la rappresentativa giovanile del Milan si aggiudica l’ottava edizione del Torneo delle Sirene – Msc Cup che si è svolto, come di consueto, tra Sorrento e Sant’Agnello.

In un anticipo del match serale per l’assegnazione del titolo di campione d’Italia, i ragazzi rossoneri allenati da Marco Merli si sono imposti sul Sassuolo con il punteggio di 2-0. Decisive le reti di Simone Lupo e Simon La Mantia, quest’ultimo premiato come miglior calciatore della manifestazione - riservata quest’anno alla categoria 2008 - dal presidente storico del Sorrento, Paolo Durante.

Il Milan ha così iscritto per la terza volta il suo nome nel prestigioso albo d’oro del Torneo delle Sirene – Msc Cup che ha visto trionfare tra le altre anche Juventus, Real Madrid, Lazio ed Atletico Madrid. Grande successo di pubblico per la finale svoltasi ieri mattina allo stadio Italia di Sorrento, ma anche per l’intero Torneo delle Sirene – Msc Cup (organizzato da Raffaele Ruggiero e Pippo Incarnato) che ha richiamato in Costiera curiosi, appassionati e soprattutto tantissimi addetti ai lavori.