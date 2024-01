Campionato Invernale d’Altura di Napoli, domenica Coppa Camardella

Dopo il lungo stop legato alle festività natalizie, tutti pronti a scendere di nuovo in mare per la quinta tappa del Campionato Invernale d’Altura di Napoli. Di scena, il Circolo Canottieri Napoli, organizzatore dell’appuntamento del 21 gennaio che mette in palio la Coppa Ralph Camardella.

Il trofeo è intitolato ad uno degli “storici” Presidenti del Canottieri – il quattordicesimo, per l’esattezza – nonché esperto velista. Il Trofeo fu istituito, infatti, nel lontano 1992 per onorare la memoria del Past President Ralph Camardella, avvocato napoletano, classe 1931. Camardella fu eletto Presidente della Canottieri, di cui era già Socio Benemerito, nel 1987. L’anno dopo, fece parte dei Commissari Straordinari dello stesso Sodalizio. Con i colori giallorossi vinse, nel 1956, il Campionato Europeo nella Classe Lightning assieme a Sergio Capolino e Salvatore Bonetti sul Lago di Neuchâtel, in Svizzera, a bordo dell’imbarcazione “Temporale”. Un nome importante, quindi, nella storia del Circolo.

«È’ un appuntamento a cui siamo molto legati come Circolo Canottieri Napoli – sottolinea il Presidente del Circolo, Giancarlo Bracale - Sia per quello che ha rappresentato Ralph Camardella per il nostro circolo, sia per il lavoro che stiamo portando avanti nel settore velico.

E’ un settore sui cui puntiamo molto e che, nel 2024, vogliamo sviluppare ancora di più. Con Napoli capitale dello Sport vogliamo avvicinare ancora di più i giovani di Napoli all’attività sportiva». Dopo le prime quattro giornate, la classifica generale del Campionato vede in testa, nella classe ORC, Soulaima (R.Y.C.C.Savoia), seguita da Nientemale (LNI Pozzuoli) e da Cosixty 8 (C.N. Torre Annunziata). Nella classe Gran Crociera, al primo posto Vagamondo, davanti a Blue Spirit e Velabianca, tutte della LNI Napoli. Nella classe Sportboat, infine, comanda Pappiciotto del CN Torre del Greco, davanti a Pestifera (LNI Napoli) e Jeko 3 (CN Torre del Greco). Prossimo appuntamento, domenica 4 febbraio con la tappa organizzata dal Circolo Nautico di Torre del Greco.