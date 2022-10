«Sono molto contento del risultato, ho dato il massimo e sono orgoglioso di dare il mio contributo alla squadra». Parla Agostino Maria Somma, artefice della prima vittoria stagionale del Posillipo con il suo primo gol in serie A1. Una vera battaglia clorata Netafim Bogliasco 1951-Posillipo, terminata 9-10 in favore dei rossoverdi (parziali di 2-2, 3-3, 3-3, 1-2). «Capitan Paride Saccoia e compagni sono stati molto contenti della mia prestazione», racconta entusiasta il classe 2004, già capitano del Settebello under 18 ai Mondiali di Belgrado, dopo la mancata partecipazione ai Giochi del Mediterraneo, non per suo volere. Rassegna a tre cerchi tenutasi in Algeria, dove Luca D’Andrea, talento di Ponticelli che indossa la maglia del Sassuolo, ha vinto la medaglia di bronzo nel luglio scorso.

Sfida tra 10. Alla piscina Gianni Vassallo va in scena un duello avvincente tra il serbo Filip Radojevic, autore di ben quattro reti, e il suo giovane omologo di calottina, una sorpresa per gli avversari di turno. Gara perennemente sul filo dell’equilibrio, come dimostrano gli esiti delle prime tre frazioni. Con i liguri che beneficiano di 4 rigori, uno soltanto in favore dei napoletani. Si fanno vedere e valere anche i due giocatori americani, Tyler Abramson e Ben Stevenson, che piazzano una tripletta a testa. Poi nel terzo tempo il mancino statunitense numero 4 e l’attaccante di Genova Alessandro Canepa vengono espulsi dalla coppia arbitrale, formata dal romano Bruno Navarra e dalla catanese Giulia Nicolosi, per gioco violento.

Nell’ultimo periodo, sull’8-8, viene annullato un gol al centroboa Julien Lanfranco. Ci pensa allora Somma, consentendo ai suoi lo sprint finale. Arrotonda il barbuto Stevenson in superiorità numerica ad 1’08” dalla sirena. Il penalty del genovese Duilio Puccio puntella solamente il risultato definitivo (9-10) 9 secondi dal gong. Il solito Roberto Spinelli chiude i varchi, dimostrando ancora una volta di valere l’azzurro.

«È stata una vittoria importante, ottenuta su un campo ostico e molto caldo», commenta il tecnico Roberto Brancaccio. «Il risultato, ed il nostro primo successo in campionato, mi soddisfano tanto. Mi resta solo il rammarico di una gestione di gara da parte della mia squadra che poteva essere certamente migliore», asserisce il coach posillipino. «Ora non ci resta che continuare a lavorare per migliorare la nostra condizione e perfezionare i nostri meccanismi di squadra», conclude fiducioso Brancaccio (nelle foto Giorgio Scarfì).