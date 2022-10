Partenza da Capodichino (ore 15), ritorno in treno. Si preparano così alla prima trasferta stagionale capitan Paride Saccoia e compagni. Nell’ultimo sabato di ottobre i rossoverdi saranno impegnati in Liguria. Alla piscina Gianni Vassallo si affronteranno Netafim Bogliasco 1951 e Posillipo (ore 15). Entrambe le compagini sono reduci da una sconfitta. Alla ricerca del riscatto i ragazzi di Daniele Magalotti, che hanno esordito sabato scorso in Sicilia, rimediando un pesante 19-5 contro l'Ortigia (tripletta dell’ex posillipino e figlio d’arte Simone Rossi). Alla Scandone i padroni di casa sono stati travolti dalla furia realizzativa del Brescia di Sandro Bovo (3-11).

«Affrontiamo una squadra vogliosa di far bene davanti al suo pubblico, che ha la possibilità di nuovo di assaporare l'atmosfera del campionato di serie A1», dice alla vigilia il tecnico napoletano Roberto Brancaccio. «Anche per questo dobbiamo restare concentrati e cercare di migliorare quanto sin qui abbiamo fatto nelle prime tre gare ufficiali tra Coppa Italia e campionato», prosegue il coach del Posillipo. «Dobbiamo fare certamente qualcosa in più e dimostrare in questa gara che stiamo crescendo», conclude fiducioso Brancaccio (nelle foto di Renato Esposito).