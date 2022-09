New Tennis Poseidon Torre del Greco vince campionato italiano a squadre under 14

TORRE DEL GRECO. Ancora un titolo italiano a squadre per il New Tennis Poseidon Torre del Greco. Dopo lo scudetto assoluto vinto lo scorso anno, il sodalizio del presidente Filippo Palumbo ha conquistato questo pomeriggio in Toscana il campionato under 14, battendo 2-1 in un match tiratissimo l'Eur Sporting Club.

Il primo incontro, quello che ha visto opposti Antonio Marigliano e Riccardo Terzoli, ha visto la vittoria del primo in tre set (2-6 6-4 6-1). Il pari del circolo romano è stato messo a segno da Leonardo Letimessina, che ha superato in due parziali (6-1 6-4) Salvatore Tartaglione.

Con il risultato in equilibrio, decisivo per il sodalizio allenato da Giancarlo Petrazzuolo è risultato il doppio, con Marigliano e Tartaglione che hanno superato nel super tie-break decisivo (6-2 2-6 10-5) Terzoli e Letimessina.



Soddisfatto il presidente del New Tennis Poseidon: «La sofferenza con la quale la squadra ha raggiunto la vittoria finale, dimostra come i ragazzi, seppur giovanissimi, sono già capaci di reggere confronti importanti e pressioni considerevoli. Siamo felici di avere centrato questo traguardo, in un torneo che per numero di iscritti è uno dei più partecipati tra tutti i campionati italiani a squadre, visto che vi sono circoli che arrivano a iscrivere finanche tre compagini ogni volta».«Il trionfo nel campionato under 14 - conclude il patron di Torre del Greco - completa il momento entusiasmante del nostro circolo, capace dopo lo storico scudetto assoluto conquistato l'anno scorso, di portare a casa anche quest'altro importante titolo. Non solo: come compagine societaria, nei vari circoli che sinora abbiamo guidato, siamo arrivati - tra vittorie singole e a squadre e promozioni - ad una ventina di campionati conquistati negli ultimi 25 anni»