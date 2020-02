Andreas Seppi avanza ai quarti di finale del «New York Open», torneo ATP 250 in corso sul veloce indoor del Nassau Veterans Memorial Coliseum di Long Island. L'azzurro, numero 98 del ranking mondiale, dopo aver superato il bosniaco Damir Dzumhur, numero 100 Atp, annullandogli anche un match point nel tie-break decisivo, al secondo turno ha sconfitto lo statunitense Steve Johnson, numero 75: 7-6(4) 6-3 il punteggio con cui, dopo un'ora e mezza di gioco, Seppi ha colto il secondo successo in cinque confronti diretti con il 30enne americano. Niente da fare invece per Paolo Lorenzi: il 38enne senese, promosso dalle qualificazioni, dopo l'affermazione in rimonta sul serbo Danilo Petrovic, ha ceduto per 6-3 6-3 all'altro serbo Miomir Kecmanovic. Ultimo aggiornamento: 23:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA