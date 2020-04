«In questo momento storico così difficile e inaspettato, abbiamo tutti necessita di stare uniti e di dimostrare di essere comunità nonostante la distanza “forzata” a cui siamo soggetti. Quello che tiene uniti molti di noi è la passione per lo sport più amato al mondo e che ha spinto i supporters di 34 Fan Club calcistici di New York (di 8 differenti nazioni) - con il patrocinio del Coni e l’appoggio media di IFTV - a riunirsi per una iniziativa benefica di raccolta fondi contro il Coronavirus», spiegano i rappresentati dei tanti club di tirosi di New York capitanati dal napoletano Rosario Procino. Non solo calcio, ma anche appassionato di tutti gli altri sport, uniti per battere un nemico comune: il coronavirus. «Tramite una pagina di Go Fund, tutti i club menzionati sotto, solleciteranno donazioni che verranno interamente devolute alla NYC Health + Hospitals, il più grande servizio sanitario pubblico di tutti gli USA. Questo fondo contribuirà ad aiutare più di un milione di newyorchesi in circa 70 locations - dislocate sui 5 boroughs della “grande Mela” che non hanno accesso alla sanità privata e che non possono permettersi i costi delle cure ospedaliere. Vogliamo mostrare gratitudine verso tutti coloro che lavorano in prima linea in questa emergenza. Aiutateci a dare un simbolico “cartellino rosso” al Coronavirus e donate seguendo le istruzioni sul link qui sotto. Ogni sforzo conta». Pallotta ha devoluto 20mila dollari. Ultimo aggiornamento: 17:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA