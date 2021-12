«Non ci siamo fatti mancare niente». Anno magico il 2021 per le Fiamme Oro, non solo alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Tokyo ma anche sul tatami. E la classifica maschile dei campionati italiani assoluti al PalaPellicone lo ha ribadito a chiare lettere: primo posto per gli atleti della Polizia di Stato, che hanno preceduto sul podio Carabinieri e Akiyama Settimo Torinese.

Sul gradino più alto del podio si sono acquartierati Biagio D'Angelo (60 kg), Gennaro Pirelli (90 kg), terzo posto invece per Bright Nosa Maddaloni (81 kg) e Giulia Caggiano (57 kg). «Siamo molto soddisfatti», dichiara orgoglioso Enrico Parlati, tecnico delle Fiamme Oro. ««Abbiamo lasciato a riposo Christian Parlati, la nostra punta di diamante, Carmine Di Loreto, Kenny Bedel ed altri componenti, perché abbiamo una squadra forte. Concludiamo un anno magico, avendo raccolto medaglie agli Europei senior, alle Olimpiadi, al Mondiale junior, oro e argento agli Europei under 23». Gli atleti sono stati premiati da Renato Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione (che di recente ha ricevuto la cintura nera dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dal presidente della Fijlkam, Domenico Falcone) e dall'onorevole Felice Mariani (il primo italiano a conquistare una medaglia olimpica nel judo: bronzo a Montréal 1976).

Esultano le Fiamme Gialle con Assunta Scutto (48 kg) e Nadia Simeoli (63 kg), che così dichiara: «Sono molto contenta, perché questo è il mio terzo assoluto e l’ultima volta avevo perso con Edwige Gwend. Sono contenta per il riscatto. Dedico la medaglia alle Fiamme Gialle, alla Federazione ed alla mia famiglia, che è mi sempre vicina».

Protagonisti sulla materassina anche i napoletani e i campani della Nippon Club, allenati dai fratelli Raffaele e Massimo Parlati, che hanno dato lustro alla città di Partenope e alla regione, sempre fucina di talenti. «Grandissima soddisfazione», ha esclamato Biagio Stefanelli, medaglia d’oro nella categoria 66 kg. «E’ stato un periodo difficilissimo e sono troppo contento, anche perché potrebbe essere una delle mie ultime gare e se dovesse essere così, concluderla in questo modo è la fine del mondo». Secondo posto per Luigi Pippa (81 kg), judoka di Battipaglia (nelle foto di Franco Di Capua).

Infine torna a sorridere Giovanni Esposito (Fiamme Azzurre), trionfando nella categoria 73 kg. Terzo posto per la figlia d’arte Nicolle D'Isanto (Pomilia) nei 63 kg, già premiata dal Coni Campania con la medaglia di bronzo al valore atletico 2019.