Nocera si tinge d’azzurro con Grimaldi: il portiere agli Europei con la Nazionale sordi

Nocera Inferiore avrà il suo portabandiera ai Campionati Europei di calcio a 5 per sordi. Pio Grimaldi, portiere dell'Atletico Vitalica, fa parte infatti della lista dei convocati per la Nazionale Italiana sordi di futsal che scenderà in campo a Montesilvano, in Abruzzo, dal 10 al 22 ottobre prossimo per il titolo continentale. L'Italia è inserita nel gruppo A insieme a Belgio, Croazia e Slovacchia.

Pio Grimaldi, classe 2001, ha ricevuto la convocazione ufficiale dopo aver preso parte all'ultimo raduno tenuto in Emilia Romagna nei giorni scorsi. «Sono infinitamente contento per questa prestigiosa convocazione in Nazionale - ha affermato il giovane portiere di Nocera Inferiore -. Finalmente indosserò la tanto desiderata maglia azzurra e confesso che spero davvero di vincere questi Campionati Europei».

Pio Grimaldi si è detto «emozionato e felice. Spero di dare soddisfazione a tutti coloro che credono in me e mi aiutano affinché io possa raggiungere i miei obiettivi». A partire dai tesserati dell'Atletico Vitalica, formazione dilettantistica di Sarno con cui il portiere è tesserato. La gioia per il prestigioso riconoscimento è espressa dal presidente Aniello Gaito, che ha tenuto a sottolineare l'impegno di Grimaldi negli allenamenti e nelle gare ufficiali di campionato.