Ultimo aggiornamento: 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, procedere con cautela. Per un nuovo inizio avanzare con senso di responsabilità. Restano, però, tanti i nodi da sciogliere per la riapertura delle piscine «forziere dello sport italiano», non solo impianti sportivi, ma presidi indispensabili di benessere, salute e sicurezza pubblica.Al fine di ridurre il rischio contagio da Coronavirus , laha redatto ben 18 pagine di linee guida, un documento-riferimento che dovrà ricevere il placet dale dello. Un compendio che indica criteri per la pulizia, sanificazione e ventilazione, misure di prevenzione e protezione del personale, accorgimenti di varia natura (pannelli divisori in plexiglas ad esempio). Distanziamento sociale la parola d’ordine anche negli spogliatoi. E poi l’analisi dei fattori di rischio modello 3D: distanza, dispositivi, digitalizzazione.Difficile rivedere in tempi immediati il, sede dello, gremito in ogni ordine e grado per ildi, come avvenuto qualche anno fa.Sottolineatura con evidenziatori. Studia in dettaglio il testo. Si rischia il tracollo economico. «Siamo già sul filo del rasoio. Abbiamo aderito alla cassa integrazione per una parte del personale ma ad oggi non c’è alcun segnale di vita». Risvolti sociali e sanitari da tener presente così come i drammatici effetti economici che una chiusura ancora più prolungata comporterebbe. «Varia il meccanismo di rapporto con il personale, che non può essere più considerato semplicemente collaboratore sportivo, perché ci si sposta sul versante delle responsabilità penali». In caso di contagio si potrebbero innescare cause di lavoro.Molteplici gli aspetti negativi. L’inattività fisica è considerata la quarta principale causa di mortalità nel mondo. Ha inciso sul tessuto sociale il blocco delle attività di base e agonistiche, stoppati gli eventi in calendario. La pandemia da Covid-19 ha scompaginato l’esistenza umana, arrecando danni e distruzione.«Ognuno protegge tutti». Persistono costi da coprire, manca la certezza temporale su un’effettiva riapertura, numerosi i rischi sulla sostenibilità economica delle società che gestiscono le strutture. Senza escludere le analisi chimiche e microbiologiche da effettuare alle acque. «A breve scadenza è dura riaprire. Sarebbe interessante ragionare da parte deldisulla possibilità di utilizzo di alcuni impianti, che darebbero risalto nazionale, come la piscina dellae quella esterna della. Per gli altri impianti permangono tanti i dubbi su come installare un servizio di ausilio rispetto al funzionamento di una struttura sportiva», osserva Altieri.Da considerare la natura educativa e non lucrativa delle piscine, che rende impossibile una capitalizzazione adeguata a fronte di chiusura prolungata. Ci sarebbe, dunque, da chiedersi come attrezzarsi e con quale personale riaprire, rispettando la normativa in materia. «Non c’è motivo di fare una rincorsa ma si riapre nei tempi giusti. Il parametro di riferimento è la scuola: se non riaprono gli istituti scolastici, impensabile aprire una scuola calcio o una scuola nuoto», precisa il presidente dello Sporting Club Flegreo, nella duplice veste di padre ed educatore.Dal 4 maggio potranno ritornare a nuotare gli atleti di interesse nazionale (solo nei centri federali?), niente da fare per pallanuoto e nuoto sincronizzato. Decisamente complicata la fase successiva ipotizzata dal 18 maggio in poi per gli utenti praticanti l’attività sportiva di base. Prioritarie la sicurezza e salute dei ragazzi. Vacilla anche il fattore fiducia (le famiglie a chi affideranno i loro figli?). «In che condizioni lo sport può rimettersi in moto?», si chiede Altieri.Stanziamento Federnuoto: 4 milioni di euro. «La Fin dimostra di esserci vicina. E’ un primo passo e uno sforzo. Ci sono però diverse problematiche sul tavolo: le quote degli utenti, le affiliazioni ai campionati e non solo. Le Asd, inoltre, non possono accedere ai finanziamenti al Credito sportivo e alle banche. Anche ladeve fare la sua parte, indirizzando risorse al mondo dello sport, che è forte nella nostra terra e dà soddisfazioni».In atto una partita impegnativa che si combatte su più fronti.Pallanuoto al palo. «Mi preoccupa la possibilità di non proseguire il campionato. La nostra una società strutturata sul vivaio». Interrotto, vista l’emergenza per il, il discorso avviato a più voci al. «Strada tracciata con la gestione delle piscine affidate alla Fin, in sinergia con il Comune di Napoli e l’avallo del ministro».Strategia pro tempore. «La piscina della Mostra d’Oltremare si presta per la pallanuoto e i tuffi (impianto riportato al suo splendore con le), la vasca esterna della Scandone, la piscina della: daremmo una risposta agli atleti di interesse nazionale. Altre soluzioni non ci sono».Fuorigrotta. «Negli ultimi due anni non siamo stati particolarmente fortunati con la Scandone: un vero arresto per il nuoto. C’è rabbia», ammette Altieri.Rivestono un ruolo centrale le piscine, se approntate modalità appropriate. «Siamo speranzosi e ottimisti di natura. Non bisogna bruciare le tappe. Occorre una riflessione aperta per ripartire in maniera adeguata. E’ inutile riprendere a piccoli salti, ne servirebbe uno, grande, tutti insieme, e allora si va avanti», conclude Altieri.Prospettiva ampia e gioco di squadra. «Dobbiamo essere presenti e propositivi. Dobbiamo fornire risposte a tutti i giovani campani che praticano sport acquatici».