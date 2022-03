Nola capitale europea del paravolley con la Champions Cup maschile

Nola capitale del paravolley. Al PalaMerliano la prima edizione della Champions Cup maschile. Si contenderanno l’ambito trofeo le sette regine d’Europa. Pronti a calcare il parquet da venerdì 25 a domenica 27 marzo gli atleti di Germania, Ungheria, Bielorussia, Croazia, Turchia, Polonia, e i campioni d’Italia del Nola Città dei Gigli. Sarà l'occasione propizia per lanciare un forte messaggio di pace.

La Campania si appresta a diventare il teatro dell’evento internazionale, patrocinato dal Comune di Napoli, dalla Città Metropolitana, dal Coni, dal Cip, dalla Fipav e da Palazzo Santa Lucia.



I vertici continentali del sitting volley hanno svelato la composizione dei due gironi asimmetrici: il Nola è inserito nel raggruppamento composto da tre squadre: ne fanno parte gli ungheresi del Mozdulj e i polacchi del Silesia. I tedeschi del Leverkusen, i turchi del Karaman, i bielorussi del Fantomi e i croati del Zagabria compongono l’altro girone.

«Il sitting volley pone la Campania e Nola al centro dell’Europa: saremo capitale dell’inclusione per un weekend», dichiara soddisfatto Guido Pasciari, presidente Fipav regionale, nonché allenatore del Nola Città dei Gigli. «Non vediamo l’ora di tenere a battesimo un evento internazionale di questa portata, in uno sport che negli anni a venire è destinato a crescere, soprattutto per il suo messaggio di accoglienza e uguaglianza che, in queste ore drammatiche, più che mai deve essere il mantra dell’Europa», auspica fiducioso Pasciari. «Personalmente è un duplice orgoglio poter ospitare tale prestigiosa kermesse nella mia città e in qualità di presidente della Fipav Campania», conclude Pasciari. Nola si accinge a diventare capitale continentale del paravolley.