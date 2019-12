Ultimo aggiornamento: 15:30

L'parla sempre più italiano. Dopo la nomina dia presidente, oggi è arrivato l'annuncio del conferimento della carica di Ceo, direttore esecutivo dell'Associazione, a. Sarà in carica dal 1° gennaio 2020.Quarantacinque anni, fiorentino, ex-giocatore professionista (è stato n.255 del ranking), Calvelli vive a Londra. È stato scelto, si legge nel comunicato dell'Atp, all'unanimità dal Board dei direttori che ha preso una strada diversa rispetto al recente passato. Nell'attuale gestione, infatti, il britannicoaveva cumulato le due cariche di presidente e direttore esecutivo dell'Associazione tennisti professionisti. Dall'anno prossimo si tornerà alla doppia figura prevista dall'organigramma dell'associazione.Calvelli, scrive l'Atp, porta grande esperienza tennistica e manageriale. È un professionista di alto livello rispettato nel settore delle vendite, del marketing, dello sviluppo di prodotto nel mondo dello sport. Ha costruito la sua reputazione in vent'anni di attività. Ha seguito per anni i testimonial Wilson nel circuito; nel 2014 è diventato Senior Sport Marketing Director di Nike, per la quale ha gestito i principali contratti di sponsorizzazione (ecc. ecc.). Si è guadagnato la fama di negoziatore abile, rigoroso, molto corretto.