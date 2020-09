© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scoppia ala. Versione moderna della pallacorda, sbarca all’ombra delildi doppio maschile. Prima manifestazione riconosciuta dalla Federazione, giovedì 1 ottobre alle 17.30 la presentazione al. Non casuale la scelta della location, perché si pone in essere una forte sinergia tra il Sodalizio luciano e Joelury, sponsor che affiancherà nella prossima stagione la squadra di pallanuoto allenata da. Ambizioni di rilancio pubblicamente espresse dal direttore sportivogià durante laChe cos'è. Sport di derivazione tennistica che si pratica su un campo lungo 20 metri e largo 10, racchiuso da un muro alto 3 metri. Le palline da gioco hanno meno pressione rispetto a quelle da tennis, mentre le racchette sono denominate pale. Il suo inventore,, è originario dele ha codificato le regole del gioco nel 1969. Molto popolare in tutta l', nellae nel, il padel sta avendo una rapida diffusione anche in, dove il numero dei praticanti è in vertiginoso aumentoSi arricchisce il nutrito ventaglio di discipline sportive della, promotrice dell'organizzazione del primo torneo ufficiale di padel a Napoli, assumendone il patrocinio e curandone la promozione.Novità assoluta. Vera e propria primizia il Torneo Joelury. Il sorteggio avverrà contestualmente alla conferenza stampa, mentre la kermesse prenderà il via il 5 ottobre, con 16 squadre partecipanti, divise in 4 gironi. Tabellone a eliminazione diretta. Gli incontri in programma nei campi allestiti ale alJoelury è l'apprezzato brand di costumi da bagno di, socio rarinantino e grandissimo amante del padel. Una passione nata per caso. «Un paio d'anni fa inho avuto modo di scoprire questo nuovo sport, che in realtà è un gioco appassionante e coinvolgente, tra l'altro in rapidissima crescita e in odore di ammissione olimpica. Me ne sono letteralmente innamorato e da allora ho fatto sempre in modo di praticarlo ogni volta che ne ho avuto la possibilità», racconta Landi.Il presidentee il consigliere allo sportritengono che il nuovo corso del Circolo Rari Nantes debba prevedere tra la sua mission anche la promozione di nuove discipline e, grazie al contributo di Michele Landi, l'intenzione è quella di fare innamorare del padel tutti i napoletani. «Rispetto ad altre città, soprattutto dain su, qui la diffusione di questo sport è partita più lentamente. Il padel a Napoli si pratica ancora poco. La costruzione di impianti e manifestazioni come il Torneo Joelury potrebbero dare un'ulteriore spinta alla sua diffusione», sottolinea Landi.La tappa partenopea si inserisce nel circuito nazionale, un tour in giro per la Penisola, in collaborazione con. Ai vincitori dei diversi tornei locali è garantita la partecipazione alla finalissima, in programma a Roma nella primavera del 2021.