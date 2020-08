L’asso pigliatutto si chiama Greg Paltrinieri ha vinto gara e titolo sui 5 chilometri nel nuoto di fondo, campionato disputato questa mattina a Marina di Grosseto, nelle acque dove mosse le prime strambate un altro oro olimpico, la velista Alessandra Sensini.

Paltrinieri ha conquistato così il quinto tiolo italiano in sette giorni, mettendo insieme i due di piscina al “Sette Colli”, negli 800 e nei 1500 metri, e questo triplete in mare, i 10 chilometri gara olimpica, e i 2,5 a Piombino e ora questo gran finale

Gran finale anche perché questa volta Greg ha vinto per distacco: ha chiuso la sua ultima fatica di stagione in 57;46.0 precedendo di 33.8 Mario Sanzullo, l’altro azzurro che, come Paltrinieri, si è qualificato per i Giochi di Tokyo.

La gara femminile è stata vinta con un magnifico rush da Aurora Ponselé, 1h00:03.6, che ha preceduto di 9 decimo di secondo Rachele Bruni, quarta Arianna Bridi, preceduta dalla francese Cassignol dal nome adatto: si chiama Océane.