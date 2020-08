Greg è secondo, ma è, per la quarta volta in questi giorni, campione d’Italia. La gara della velocità nel fondo, che sembra una contraddizione in termini ma è una nuova frontiera nel nuoto in acque aperte, vede Gregorio Paltrinieri, a Piombino, conquistare, dopo quello dei 10 chilometri, anche il titolo italiano dei 2,5 chilometri pure se il tocco vincente della gara non è il suo. Greg è sconfitto in acqua, proprio allo sprint di questa che è chiamata la gara sprint della specialità, dal francese Marc-Antoine Olivier che butta la mano avanti a quella dell’azzurro esausto: al fotofinish un decimo di secondo divide il campione francese: 24:55.7 il crono di Marc-Antoine, 24:55.8 quello di Greg.



I due nuotatori avevano condotta una gara in avanti, seguit da vicinissimo da Andrea Manzi, Mario Sanzullo e Mimmo Acerenza: una lunghissima volata, alla quale Olivier è più abituato, vedeva i cinque toccare la piastra nell’ordine e separati da decimi di secondo. Il titolo italiano andava a Greg per regolamento: un campionato open è aperto ad atleti stranieri ma per l’assegnazione del titolo vale solo la classifica degli italiani.

Una situazione analoga nella gara femminile: la russa Anastasyia Kirpichnikova toccava per prima, in 27:22.1, più di un secondo davanti a Rachele Bruni, che cos’ faceva suo il titolo tricolore. In uesta prova era terza la spagnola Maria De Valdes Alvarez, con quarta Aurora Ponsaelè e quinta, autrice di una buonissima gara, la giovanissima Giulia Salin, una specie di “Paltrinieri delle ragazzine”. Giulia era stata bravissima, con due record cadette, in piscina al “Sette Colli”. Del resto conosce bene l’acqua fin da piccola: è veneziana e il papà fa il gondoliere.

I "caimani del mare", come vengono chiamati i nuotatori di fondo, ora scendono di qualche chilometro da Piombino: venerdì a Marina di Grosseto sono in palio i titoli sui 5 chilometri. Greg ci sarà.