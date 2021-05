Con una gara da recuperare (derby campano contro l’Arechi) e un giocatore infortunato (lo slovacco Maros Tkac ha terminato anzitempo la stagione ed è ritornato in patria), la Canottieri Napoli si presenta in Sicilia al cospetto della capolista. Isolani imbattuti nel girone D, con un turno in meno.

«Sarà una sfida difficile con il Nuoto Catania», afferma alla vigilia Vincenzo Raia. «Entreremo in acqua con grinta, come abbiamo sempre fatto. Ci siamo allenati tutta la settimana con grande impegno, seguendo le indicazioni di mister Enzo Massa, che ha preparato un match molto tattico», spiega il pallanuotista classe 2004, al primo anno in serie A2.

In classifica capitan Biagio Borrelli e compagni a quota 12 punti. «Il gruppo è compatto e motivato, considerando la difficoltà della gara che ci aspetta domani (ore 14)», osserva il numero 6. Ultima trasferta del raggruppamento, poi il doppio confronto alla piscina Scandone con la formazione allenata da Ninni Silipo (data da stabilire) e poi sabato 22 maggio con l’Unime.

«Gioco in posizione 1 e 2, anche se sono un destro e prediligo la 5. Ringrazio il tecnico Massa per la fiducia che ripone nei miei confronti», conclude Raia, studente al terzo anno del liceo di scienze umane all’istituto Margherita di Savoia. Giallorossi desiderosi di riscattare il ko dell'andata (9-12).