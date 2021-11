Costruisce e disfa. Allarga la forbice del vantaggio in più di una circostanza, in particolare nel secondo e terzo tempo, poi vede dimezzarsi prima e azzerarsi poi il divario. Resta intatto il distacco di 3 punti in classifica, complice il pareggio 11-11 tra Nuoto Catania e Posillipo (parziali di 3-3, 2-5, 2-3, 4-0) alla piscina Francesco Scuderi.

Si fanno valere in trasferta capitan Paride Saccoia e compagni, sfoderando una prova di forza e sfiorando il successo. E’ certamente un punto prezioso quello colto in Sicilia, che probabilmente va anche stretto ai rossoverdi. Sfida avvincente tra attaccanti e portieri. Massimo Di Martire si conferma scatenato goleador, autore di una pregevole tripletta: 18 marcature in 6 giornate costituiscono un bel bilancio personale e un ulteriore messaggio a Sandro Campagna. Risponde il catanese Alessio Privitera, artefice di un poker. Esaltante anche il duello tra Enrico Caruso (ex di turno e vincitore dell’Euro Cup nel 2015) e Roberto Spinelli (oro agli Europei under 17 e vicecampione del mondo under 20): il pallanuotista di Cosenza classe 1994 para un rigore al 9 posillipino nella seconda frazione; l’estremo difensore di Salerno classe 2003 neutralizza due penalty in avvio di gara e nel secondo quarto. Spettacolo in vasca e ambiente infuocato.

Perfetta parità nei primi 8 minuti. Spinelli si esalta dai 5 metri e la controfuga vincente di Saccoia inaugura il pomeriggio. Si riscatta Privitera (1-1) ma Andrea Scalzone riporta avanti i suoi (1-2). Nuovamente il numero 10 sul tabellino (2-2) e nuovo vantaggio napoletano firmato da Nikola Radonjic (2-3). Giorgio La Rosa sfrutta a dovere l’assist di Andrea Tringali (3-3).

Il Posillipo tenta la fuga. Di Martire fissa il 3-4. Il difensore di Kotor, Bojan Banicevic, acciuffa il 4-4, mentre Privitera regala il primo vantaggio agli isolani (4-5). In superiorità numerica Saccoia firma la doppietta personale, che vale il 5-5. In cattedra i due portieri. Radonijc con l’uomo in più, Lorenzo Briganti con freddezza (trasforma il tiro di rigore), Di Martire con spavalderia (a 13 secondi dall’intervallo lungo) scavano il solco (+3).

«Tempo della verità». Eugenio Russo griffa il 6-8 ma il centroboa Julien Lanfranco rafforza le distanze (6-9). Matteo Ferlito sigla il 7-9 e il solito Di Martire ribadisce il concetto: 7-10 dal «dischetto» e ancora +3. Che diventa subito +4 con la prodezza di Lanfranco (bis personale).

Finale movimentato. I ragazzi di Giuseppe Dato cambiano marcia, risalgono la china, sfruttano le espulsioni di Briganti, Di Martire, Saccoia e Antonio Picca, beneficiano della doppia superiorità numerica, piazzano un break pesante (4-0). In definitiva lasciano il segno Banicevic, Privitera, e il centroboa di Belgrado, Nikola Eskert, colpisce due volte. Caruso si esalta su Lanfranco e Iodice, Scalzone coglie la traversa prima della sirena.

Bicchiere mezzo pieno per Roberto Brancaccio. «Bisogna fare i complimenti alla squadra per l'ottima prestazione disputata contro una formazione in forma e valida come il Nuoto Catania. Abbiamo dominato per tre tempi, ma nell'ultima frazione di gioco non potevamo non pagare l'espulsione definitiva di ben quattro nostri giocatori», ammette il tecnico napoletano. «Abbiamo avuto un blackout nella prima metà del quarto tempo, ma per fortuna ci siamo ripresi nel finale, rischiando anche di vincere meritatamente la gara», osserva Brancaccio, che ravvisa segnali positivi. «Voglio ripartire da questa determinante reazione avuta dai miei ragazzi nel finale incandescente di gara in un ambiente caldissimo, per affrontare al meglio le prossime importanti partite del campionato, conclude fiducioso l’allenatore del Posillipo.