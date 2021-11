Il calendario della sesta giornata mette davanti Nuoto Catania e Posillipo. Da un lato uno dei migliori portieri della serie A1, dall’altro uno scatenato e prolifico attaccante. «Sarà sicuramente una gara entusiasmante. Siamo reduci dalla vittoria in trasferta contro la Lazio e questo ci dà morale. I rossoverdi vengono, invece, dalla sconfitta con l’Anzio Waterpolis a Santa Maria Capua Vetere e quindi capitan Paride Saccoia e compagni proveranno a riscattarsi».

Ex di turno, Enrico Caruso avvisa i siciliani. «Troveremo un Posillipo molto concentrato alla piscina Francesco Scuderi, ragion per cui sarà una sfida difficile da non sottovalutare», spiega l’estremo difensore classe 1994. Caruso dovrà tenere d’occhio Massimo Di Martire, autore di 15 reti in 5 incontri, al momento il secondo marcatore del campionato, alle spalle soltanto di Andrea Fondelli (Rari Nantes Savona) con 17 realizzazioni.

«Ci teniamo a ben figurare dinanzi al nostro pubblico e soprattutto a battere i napoletani. Desideriamo sfatare questo tabù con grinta e determinazione e a conquistare i tre punti», dichiara il pallanuotista di Cosenza. Al cielo di Fuorigrotta Enrico Caruso alzò l’Euro Cup nel 2015, rendendosi assoluto protagonista in semifinale. «Sono affezionato al Posillipo e sono grato ai rossoverdi per avermi dato quella possibilità da esordiente», ammette sincero.

«Devo molto della mia carriera al Posillipo. Mai avrei immaginato che quella stagione sarebbe culminata con il successo internazionale dell’Euro Cup». Sul tetto d’Europa finirono Valentino Gallo e soci, al termine di un doppio confronto alla Scandone contro l’Acquachiara. «Quando vincemmo l’11 aprile, per me fu più di un sogno. Ricordo quei momenti con estrema felicità e grande emozione», conclude Caruso (nella foto di Claudio Carpinato). Sabato 13 novembre (ore 15) sarà decisamente un’altra storia.