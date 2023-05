Successo per il Trofeo Syros organizzato dall'Acquachiara

Due giorni molto intensi di gare. Straordinario successo organizzativo e di pubblico per la prima edizione del trofeo Syros di nuoto sincronizzato che si è svolto presso la piscina del Frullone. La manifestazione, la prima a carattere nazionale ed internazionale mai organizzata nel Sud Italia, premia la scelta dell’Acquachiara di puntare su questa disciplina e di farsi promotrice dell’evento.

La società presieduta da Franco Porzio ha messo in campo tutta l’esperienza accumulata in tanti anni nella promozione di eventi sportivi per curare ogni singolo dettaglio di una due giorni che ha visto esibirsi, a ritmo di musica, oltre 110 giovani atlete provenienti dalla Campania, dalle Marche, dal Belgio e dall’Austria, che ha schierato la nazionale giovanile.



Nei progetti dell'Acquachiara la prima edizione di Syros rappresenta il punto di partenza da cui prendere la spinta per promuovere la disciplina nel territorio campano fino alla creazione di un vero e proprio campionato regionale. A tracciare un bilancio della due giorni di gare è il tecnico dell'Acquachiara, Martina Siano: «Organizzare a Napoli, nella nostra piscina, un trofeo di nuoto sincronizzato è diventata una necessità perché avevamo bisogno di confrontarci con altre realtà ma soprattutto volevamo capire se c'era la possibilità di far crescere questa favolosa disciplina anche nella nostra regione. Ci siamo accorti fin da subito che avevamo davanti una sfida importante perché le conferme di partecipazione erano davvero importanti. Le società campane, Civitanova Marche e Macerata hanno subito risposto presente. Il livello poi si è alzato con la partecipazione del Mons dal Belgio e del Team Austria. Sono stati due giorni in cui l'organizzazione della manifestazione, la collaborazione della Federazione e la splendida cornice di Napoli hanno fatto la differenza. Ora guardiamo oltre e i prossimi passi saranno quelli di proporre finalmente in Campania un campionato regionale e poi far rientrare il Trofeo Syros come tappa fissa del circuito della Federazione perché no anche in due appuntamenti annuali».



Interpellata sull’evento il ct della nazionale azzurra Patrizia Giallombardo sottolinea: «Sono molto soddisfatta che ci siano iniziative di società che organizzano eventi del genere perché questo facilita la crescita del movimento. Al Sud il sincro sta prendendo campo per la sensibilità delle società che promuovono eventi del genere. Si tratta di uno sport che richiede tanto tempo ma fa sognare. Quando ci entri non ne esci più. E’ una disciplina varia che comprende al suo interno tante altre. Con determinazione e volontà è possibile arrivare in alto. La Federazione ha fatto enormi sforzi per varare un programma di sviluppo che aiuti le società a crescere. A riprova dell’ottimo lavoro svolto il fatto che negli obbligatori vincano numerosi atleti provenienti da diverse realtà».