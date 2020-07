Nuova illuminazione con i colori rossoverdi domani al circolo Posillipo in segno del ritorno alla vita, sociale e sportiva, del Circolo e della Città di Napoli. Alla manifestazione, voluta dal comitato organizzatore grandi eventi del CNP composto da Filippo Smaldone, Massimo Falco e Nunzia Marciano, e promossa in collaborazione con la Fondazione Cultura & Innovazione e l’Istituto di Cultura Meridionale, interverrà SE il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, al quale con l’occasione sarà consegnato simbolicamente il Premio Internazionale “Posillipo, Cultura del Mare” in segno di gratitudine per la vicinanza al Circolo e alla Città.

In stretto rapporto con la FENCO – Federazione Nazionale dei Diplomatici e dei Consoli Esteri in Italia – coordinata sull’intero territorio nazionale dall’avvocato Famiglietti saranno rimarcati l’impegno, la solidarietà e la fratellanza tra le istituzioni del territorio - in primo luogo la Chiesa – e le personalità della diplomazia internazionale.

Con Sua Eminenza saranno altresì premiati Beya ben Abdelbaki, la Console Generale di Tunisia per il Sud Italia; Amedeo Manzo, Presidente BCC Napoli e Presidente Federazione BCC della Campania; la Fondazione Grimaldi, nella persona del direttore generale Luca Marciani; la Fondazione Cultura & Innovazione, nella persona del presidente Riccardo Iuzzolino, e Massimo Di Martire, pallonuotista del Posillipo, medaglia d’oro alla 30th Summer Universiade Napoli 2019, Men Water Polo. Per il mondo della scuola sarà attribuito un riconoscimento alla dirigente scolastica dell’IP.S.E.O.A. Duca di Buon Vicino, prof.ssa Carmela Musello per l’impegno e la costanza nella diffusione ai suoi studenti del tema della salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosostenibilità. I premi sono opera dello scultore Lello Esposito che ha assicurato la sua firma artistica anche a questa edizione. Nel corso della serata sarà rivolto un pensiero ai soci del Circolo che sono mancati durante la pandemia da Covid19: l’avvocato Enrico Tuccillo e il dottor Raffaele Pempinello. Nello Salza, tromba, collaboratore di Ennio Morricone in oltre 400 colonne sonore, e Simonetta Tancredi, piano, renderanno omaggio all’illustre Maestro, recentemente scomparso. Ad affiancare il Posillipo in questo sforzo “Unico energia, in particolare il suo presidente Aldo Arcangeli socio del Circolo Posillipo, che ha concesso ed installato l’impianto di illuminazione.

