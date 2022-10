La mitra e il pastorale di San Gennaro: le nuove maglie della Napoli Pallavolo

La mitra e il pastorale di San Gennaro e poi il cornicello portafortuna. Sono questi i simboli che campeggiano sulle nuove maglie della Napoli Pallavolo maschile e femminile che nella parte di dietro, in alto, hanno stampato anche il simboletto del Santo. I nuovi atleti sono stati presentati a Napoli, al Gold Tower Hotel. La squadra è nata due anni fa nella periferia Est di Napoli (infatti ha sede a Ponticelli). Quest’anno si è fatta notare per gli ottimi risultati conseguiti nelle prime partite di campionato di serie C.

«Mi emoziona riconoscere la mia città attraverso le linee di queste maglie. – dichiara la vice presidente Carmen Terracciano - Una prospettiva nuova, fatta da simboli che danno anima a Napoli, quella stessa anima che noi metteremo in campo in ogni partita. Porteremo la nostra identità e il nostro gioco a un livello superiore, affrontando tutte le sfide di campionato».

L' obiettivo a lungo termine di questa realtà è quello di riportare la pallavolo femminile e maschile di Napoli ai massimi livelli, e di diventare un punto di riferimento sportivo del territorio napoletano. L’obiettivo a medio termine è la promozione in serie B. “Quest’estate abbiamo lavorato per allestire le nostre squadre con atleti che hanno tanta voglia di vincere, ma non vincere facile. – dichiara il presidente Gerardo Amato - Vincere con sacrificio, quel sacrificio che ha sempre contraddistinto i veri napoletani e che noi mettiamo in pratica ogni giorno per portare avanti il progetto Napoli Pallavolo. E’ l’inizio di tante, nuove, affascinanti sfide che affronteremo tutti assieme. La pallavolo ci insegna che da soli non si vince mai!”.