Nuovo acquisto per la Feldi Eboli: tesserato Venancio Cini Baldasso

La Feldi Eboli ha formalizzato l'ingaggio del brasiliano Venancio Cini Baldasso, che ha firmato un accordo fino a giuggno 2024. Il nuovo centrale rossoblu ritrova il tecnico Salvo Samperi, alle cui dipendenze ha giocato nella stagione 2020-21 alla Meta Catania.

Classe 1993, proviene dalla Torpedo Mosca. In carriera ha militato a lungo in Brasile, vincendo anche un titolo nazionale. Nel 2019 sorvola l'Atlantico e atterra in Portogallo per giocare tra le fila del Fundao, prima di trasferirsi a metà stagione all’Halle Gooik.

Nel 2013 l’esordio con la Seleçao Under 21 e la conquista del titolo sudamericano, poi nel 2016 con la Seleçao Universitaria si laurea campione del Mondo. In Italia, oltre a quella della Meta Catania, Cini Baldasso ha indossato anche la casacca del Real Rieti.