Saluta Nunzio Frosolone, arriva Vincenzo Amirante. Al laterale difensivo classe 1994 subentra il 18enne proveniente dalla Sandro Abate Avellino. Il club del presidente Serafino Perugino ha acquistato a titolo definitivo il cartellino del talentuoso giocatore cresciuto nelle giovanili del Napoli Calcio a 5. «Giocare nella mia città è un vero piacere», ammette il neoacquisto azzurro, che festeggerà il suo compleanno il 30 dicembre. Esordio in serie A a 16 anni, ha indossato la maglia del team irpino e ha maturato una breve esperienza a Matera nel Signor Prestito CMB.

Entusiamo. «Sono onorato di giocare all'ombra del Vesuvio. Devo crescere ancora tanto», afferma il player che intende mettersi a disposizione di mister Piero Basile. Già convocato nella Nazionale under 19 di Carmine Tarantino, conta di supportare capitan Fernando Perugino e soci appena possibile. Proverà a ritagliarsi il suo posto al sole. «Se ci sarà qualche possibilità in prima squadra, mi farò trovare certamente pronto», conclude fiducioso Amirante.

Sabato 12 dicembre trasferta in Sicilia contro il Melilli, per centrare la sesta vittoria consecutiva e rafforzare il primato in classifica.

