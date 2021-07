«Per me c’è Parigi 2024 non Tokyo 2020ne». Dal Portogallo manda un messaggio inequivocabile, a cinque cerchi e non solo. Coimbra le porta bene. Terza nel 2018, prima nel 2021. Napoli sul tetto d’Europa con Martina Esposito, judoka di Scampia, tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri. Che sia Euro 2020 o l’European Cup junior si aggirano nel vecchio continente i figli di Partenope e lasciano indelebile traccia. E lasciano di stucco avversari e tifosi. Una furia Esposito sul tatami e non certo una novità.

«Ho disputato quattro incontri. Il primo l’ho vinto con la danese Isabella Lauritsen per wazari di ouchi gari. Il secondo contro la svizzera Delia Moira Vetterli, risolto per wazari–wazari, che equivalgono ad un ippon. In semifinale contro l’austriaca Anna Lena Schuchter (wazari e soffocamento) e in finale, al golden score, con la portoghese Joana Crisostomo (wazari di ouchigari)», racconta entusiasta la campionessa classe 2001.

«L’European Cup non è stata facile, ma la rassegna è andata in crescendo. Sono felice del risultato che ho ottenuto ma non mi accontento, pretendo ancora di più da me stessa, devo lavorare ancora di più per raggiungere i miei obiettivi». Esigente e meticolosa Martina, cura i particolari, non tralascia i dettagli.

«Ringrazio innanzitutto il maestro Gianni Maddaloni, che mi ha cresciuta e che è stato al mio fianco sempre, la mia famiglia e il mio fidanzato Carmine (poliziotto di Scampia), che mi supportano e sopportano. Ringrazio il Centro Sportivo Carabinieri, dandomi la possibilità di allenarmi come una professionista», conclude Esposito. Suona l’inno di Mameli e scatta la festa (moderata).