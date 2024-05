Olimpiadi di Parigi 2024, il napoletano Davide Tizzano tedoforo a Marsiglia

Parigi 2024 all’orizzonte e i cinque cerchi sulla divisa bianca. C’è anche il napoletano Davide Tizzano tra i 28 tedofori che hanno dato avvio alla staffetta della fiamma olimpica (relais de la flamme olympique), il sacro fuoco acceso ad Olimpia nel Tempio di Hera ed arrivato al porto di Marsiglia a bordo della Belem, utilizzata per la prima volta nel 1896, anno dei primi Giochi Olimpici ad Atene, voluti dal barone Pierre de Coubertin.

È andata in scena una vera sfilata marittima, con mille imbarcazioni che hanno accompagnato la nave a tre alberi. E poi lo spettacolo della pattuglia acrobatica (versione transalpina delle Frecce tricolori) a disegnare strisce blu-bianco-rosso.

Gigante dello sport

«Sono orgoglioso di aver partecipato a questa suggestiva cerimonia, che ha visto la presenza di tantissimi francesi anche all’arrivo della fiaccola in Francia, ma soprattutto di aver presenziato in qualità di rappresentante dell’Italia fra i 27 Paesi dell’Unione europea», dichiara Davide Tizzano, bicampione olimpico nel canottaggio, medaglia d’oro a Seoul 1988 nel quattro di coppia e ad Atlanta 1996 nel doppio.

La fiaccola nella mano destra e un sorriso smagliante. «È stata una esperienza molto bella, già fatta in occasione delle Olimpiadi di Atene 2004 e per le Universiadi di Napoli 2019.

Riscoprirmi tedoforo è stato molto emozionante», assicura entusiasta il plurititolato classe 1968.

Alle sue spalle la Cattedrale di Santa Maria maggiore e il Memoriale della Deportazione. «Sono stato in compagnia di fantastici atleti e atlete del passato e del futuro, perché ci sono molti ragazzi che parteciperanno alle Olimpiadi che inizieranno il 26 luglio e proseguiranno fino all'11 agosto», osserva il presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo.

«Molto significativa, in particolare, la presenza dell’atleta ucraina Mariia Vysotchanska (capitana della Nazionale gialloblu di ginnastica ritmica), che materialmente ha consegnato il fuoco al primo tedoforo in questa bellissima avventura, che porterà la fiaccola in giro per la Francia con oltre 10400 tedofori», racconta il Collare d’oro al merito sportivo. Saranno attraversate 400 città, toccando anche i sei Territori d'Oltremare (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Polinesia francese, Riunione e Nuova Caledonia).

Foto ricordo

Non è mancato neppure uno scatto con la mascotte della 33esima edizione della rassegna a cinque cerchi, Olympic Phryge, che richiama il berretto frigio, simbolo della Repubblica francese con i colori tradizionali.

«Saranno delle bellissime Olimpiadi. I francesi si stanno impegnando moltissimo e l’abbiamo visto da quello che sono riusciti già a mettere in campo», assicura convinto il direttore del Centro di Preparazione Olimpica di Formia.

Bienvenue!

Il post su X della console generale di Francia a Napoli, Lise Moutoumalaya, saluta con simpatia l’inizio dell’avventura olimpica con le tre bandiere italiana, francese ed europea a corredo. «Benvenuto in Francia Davide Tizzano! Vincitore di due medaglie d’oro nel canottaggio ai Giochi di Atlanta 1996 e Seul 1988. Rappresenta l’Italia nella staffetta della fiaccola olimpica partita da Marsiglia, insieme agli altri atleti europei e che attraverserà la Francia».