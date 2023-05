Olimpiadi forze armate, ai Vigili del Fuoco il trofeo tricolore

Una competizione sportiva certo, con prove di destrezza, abilità e forza. Ma anche giochi con spirito goliardico, per stare insieme e rinsaldare sempre più rapporti di amicizia e collaborazione.

Donne e uomini in divisa per l’AFO 2023, Armed Forses Olimpics, i giochi delle Forze Armate, che ha visto gareggiare i militari e appartenenti alle forze di polizia italiani, americani, greci, tedeschi e spagnoli. Sul campo del Carney Park, organizzati dalla Support Site Welfare Recreation Association (WRA), gli atleti si sono affrontati nelle gare , tra le altre, dei 3mila metri, velocità, del calcio balilla gigante e calcio freccette, tiro del camion con la corda e la classica tiro alla fune. In palio ben tre trofei: quello dell'US Navy, l'Internazionale e quello Italiano.

Per i colori italiani hanno gareggiato la formazione dell'Esercito, dell'Aeronautica, i Vigili del Fuoco, l'Uopi le unità operative di primo intervento della Polizia e la formazione della Polizia di Stato.

Ad aggiudicarsi i trofei rispettivamente il team dell'US Navy Hospital, il team USA e la formazione dei Vigili del Fuoco. E nemmeno la pioggia ha fermato gli atleti che non si sono risparmiati affatto. Alla fine tutti insieme appassionatamente a rifocillarsi e brindare sotto lo sguardo compiaciuto di Laura Di Marzo della WRA.