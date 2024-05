Olimpiadi Parigi 2024: Valerio Cuomo, il grande escluso della scherma italiana

Come è possibile? Tra i 24 azzurri che andranno alle Olimpiadi di Parigi 2024 manca proprio il suo nome. Stupore e rabbia. Incredulità e profonda amarezza, che sfocia in una notevole delusione. Scelte tecniche, ovvero arbitrarie, si dirà. E in effetti è proprio così. La Federscherma ha diramato le convocazioni degli atleti che rappresenteranno l’Italia sulle pedane del Grand Palais dal 27 luglio al 4 agosto. Si credeva inizialmente ad una dimenticanza, un lapsus, ed invece il grande escluso dall’evento sportivo per eccellenza è lo spadista napoletano Valerio Cuomo.

Reazioni. Non condivisibili affatto da parte di Loredana de Felicis, presidente del Club Schermistico Partenopeo, le scelte, considerate «prive di logica e di onestà intellettuale», del commissario tecnico, il torinese Dario Chiadò, che porterà in Francia per la 33esima edizione della rassegna continentale Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara, ai quali si unirà nella gara a squadre Gabriele Cimini, reduce da un recente e grave infortunio.

Da qui l’immediato esposto inviato al presidente della Fis, Paolo Azzi, ed al consiglio federale da parte dell’avvocato Loredana de Felicis, presidente del Club Schermistico Partenopeo per tutelare l’atleta delle Fiamme Oro, che si allena nella palestra dove è nato e cresciuto.

Risultati oggettivi e incontrovertibili. Valerio Cuomo è il campione italiano assoluto in carica, primo nel ranking nazionale (stagione 2021-2022), secondo in quello italiano e sesto in quello internazionale (2022-2023), terzo nella stagione 2023-2024.

Basterebbe riflettere unicamente su questi dati. E il merito dov’è finito? Pare sia scomparso dalle pedane.

Azione. «Da parte del Club da me presieduto c’è la ferma intenzione di tutelare la posizione del nostro atleta, ora e in futuro, in tutti i modi e con tutte le iniziative che si renderanno necessarie», scrive nella nota stampa l’avvocato de Felicis, che ripercorre le ultime stagioni del suo assistito. «A Valerio Cuomo non è mai stato concesso di partecipare ad una gara a squadre europea o mondiale», si legge nel documento inviato alla stampa.

Dubbi. «La nostra percezione (e purtroppo anche quella del ragazzo) è sempre stata che questi sia stato convocato in via momentanea e provvisoria, in attesa del rientro di qualcuno, anche quando la superiorità di risultati era così schiacciante da imporre moralmente (e tecnicamente) l'inserimento di Valerio in squadra, o almeno che gli venisse data qualche opportunità per dimostrare il suo valore e la capacità di poter offrire il suo contributo alla squadra».

Sospetti avanzati. «Lascia riflettere in termini di opportunità la scelta del responsabile del reparto maschile, Enrico Di Ciolo, deputato a seguire la squadra durante le competizioni a squadre, in pieno conflitto di interessi, essendo coinvolto in qualità di tecnico personale di Gabriele Cimini, uno degli atleti “competitor” di Valerio per la composizione della squadra», prosegue de Felicis.

Stranezze. «Non è mai accaduto, nè in Italia nè in nessuna altra squadra al mondo, che il numero uno nazionale, numero sei al mondo e campione nazionale non fosse inserito nella rappresentativa del proprio Paese negli eventi istituzionali. Questo è accaduto in Italia», tiene a rimarcare de Felicis.

Ossimoro. «Se un giovane emergente con tali risultati non viene inserito in squadra Nazionale, probabilmente c’è qualcosa nel sistema che non funziona, o nelle persone che lo rappresentano», avverte de Felicis.

Perplessità. «Nelle ultime due stagioni Valerio Cuomo (nella foto di Augusto Bizzi) ha subìto un comportamento discriminatorio palese, teso a scoraggiarlo e a deprimerlo al punto da fargli sentire lo staff nazionale un ambiente ostile. Valerio Cuomo è stato frenato e messo da parte malgrado i risultati», argomenta convinta de Felicis.

Davvero un caso atipico l’esclusione dello spadista napoletano classe 1998. «Vedersi preferito ancora una volta da chi la stagione non l'ha fatta proprio o da chi da oltre due anni è dietro di lui in tutti i ranking (e nemmeno di poco), sarebbe davvero difficile da comprendere», sottolinea a dir poco basita de Felicis.

Auspicio. «Per il Club Schermistico Partenopeo sarebbe una grande opportunità poter vantare la partecipazione di un nostro atleta ad una manifestazione quali Europei, Mondiali o Olimpiadi», conclude de Felicis.