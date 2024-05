«Fino a prova contraria sono ancora campione italiano in carica e forse questa è l'unica nazione al mondo che non porta il campione sulle pedane olimpiche». E ancora: «Non c'è una spiegazione plausibile. Per due anni di fila è stato numero uno del ranking italiano, numero 6 al mondo. Forse c'è un problema nel sistema o in chi gestisce il sistema». Parole di Valerio e Sandro Cuomo. L'amarezza delle Olimpiadi precluse per Valerio è fortissima. Il sito del Coni riservato al Team Italia, fino a qualche giorno fa riportava la sua foto come qualificato (per l'Italia e quindi in attesa di convocazione). Poi è sparito dopo le convocazioni.

Valerio Cuomo affonda: «Dalla vittoria in coppa del mondo a Sochi, con i russi in pedana, ho pensato di poter vincere contro chiunque - le sue parole alla Rai - Quindi la scelta sui risultati sportivi non si pone. Evidentemente alla base ci sono altre dinamiche». E la dinamica la identifica Sandro Cuomo, papà di Valerio, mentore del Club Partenopeo di cui il 26enne spadista è espressione ed ex ct della scherma azzurra.

Oggi responsabile dell'arma per l'Egitto che porterà ai Giochi. «Sono tre anni che vengono preferiti atleti di gran lunga dietro di lui in tutti i ranking». In una lettera del partenopeo al Consiglio Federale prima della decisione delle squadre olimpiche si sottolineava come la Federazione abbia usato Cuomo come riserva solo per attendere il rientro di Gabriele Cimini da un serio infortunio.

«Lascia riflettere - è scritto in un passaggio firmato dalla presidente Loredana de Felicis- in termini di opportunità la scelta del responsabile del reparto maschile, Enrico Di Ciolo, deputato a seguire la squadra durante le competizioni a squadre, in pieno conflitto di interessi, essendo coinvolto in qualità di tecnico personale di uno degli atleti “competitor” di Valerio per la composizione della squadra. Non è mai accaduto, né in Italia né in nessuna altra squadra al mondo, che il numero uno nazionale, sei al mondo e campione nazionale in carica non fosse inserito nella rappresentativa del proprio paese».

Sandro Cuomo aggiunge: «La mia non è una rabbia da genitore, ma la delusione di un addetto ai lavori. Vincere e sacrificarsi non è servito a nulla. Valerio strameritava il posto in squadra già lo scorso anno, e nella squadra che ha vinto il mondiale ci doveva essere lui, ma fu escluso sebbene numero uno in Italia, Campione Italiano in carica e nei primi sedici del ranking mondiale, concluso al sesto posto. Quest'anno lo hanno fatto tirare in squadra una sola volta. Dopo questa prestazione eccellente non lo hanno fatto più tirare e gli hanno preferito altri atleti dietro di lui di oltre centotrenta posizioni nel ranking internazionale. Valerio è un combattente, confido nella sua rivincita che, ritengo, possa avere spazio solo se i personaggi al vertice del settore e della Federazione cambino». A Parigi la scherma campana sarà rappresentata solo nella sciabola da Luca Curatoli e Michele Gallo.