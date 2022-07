Olimpic Nuoto Napoli, lo sport è sempre più young

Nel Napoletano, ormai da decenni, si porta avanti una tradizione sportiva, in particolare natatoria, più che lodevole. Con centinaia di atleti all’attivo e risultati sempre in miglioramento sia nel nuoto in vasca che in acque libere (non ultima la World Series di Parigi con l’argento nella 4x1500 di Pasquale Sanzullo e Andrea Manzi), sono tante le società sportive nostrane diventate vere e proprie eccellenze del settore portando alto il nome della città in giro per l’Italia (e più recentemente Europa).

Gli eccelsi risultati raggiunti dalla nazionale maggiore ai Mondiali di Budapest di Luglio (22 medaglie conquistate, un risultato mai raggiunto dal nuoto italiano) hanno portato tantissime società e gruppi sportivi a spingere ancor di più il piede sull’acceleratore, puntano a competizioni di livello internazionale e a risultati sempre più importanti. Insomma, per raggiungere grandi risultati, si comincia fin da piccoli. A testimoniare questa nuova direzione sempre più young del nuoto campano è l’ Olimpic Nuoto Napoli, una società che, da anni, lavora per far crescere i propri atleti spronandoli a raggiungere obiettivi sempre maggiori. Una crescita che parte dal basso e che tocca ogni tipo di specialità dal nuoto in vasca, fino a quello in acque libere passando per la poco conosciuta disciplina del salvamento (oceanico e non). «Lavoriamo sempre guardando al futuro. Cerchiamo di far crescere i ragazzi senza fretta, curando molto l'aspetto tecnico e cercando di creare sempre un ambiente positivo.» a parlare è Lorenzo Iaccarino, responsabile tecnico dell’ Olimpic Nuoto Napoli. «Le vittorie che abbiamo ottenuto con i giovani sono risultati di un gruppo ancora in crescita e non di singoli atleti. Con i più grandi siamo riusciti a salire ad un livello di squadra altissimo, con atleti di punta che hanno ottenuto grandi risultati». Il gruppo è costantemente in crescita, testimoniato dai risultati raggiunti dalla squadra negli ultimi giorni.

Prima tra tutti la medaglia d’oro conquistata da Marina Cacciapuoti nella staffetta 4x100 stile libero (prima volta che l’Italia vince in questa gara) agli Europei Juniores tenutasi a Bucarest dal 5 all’11 luglio. L’atleta, allenata da Lorenzo Iaccarino, ha nuotato un tempo di rilievo nella frazione interna di 55”15. Inoltre, è arrivata in finale nella gara individuale dei 100 stile libero e salita sul terzo gradino del podio con la delegazione italiana nella 4x100 mista. Si registrano ottimi risultati anche sul piano nazionale, dimostrando una voglia di far crescere non solo la propria società ma, prima di tutto, i propri atleti. Al Campionato Italiano Assoluto in acque libere di Piombino svolto tra il 5 e il 7 luglio la squadra dell’ Olimpic Nuoto Napoli composta da Stefano Avino (capitano della squadra), Vincenzo Delvecchio, Bruna Pesole e Abbate Aurora e allenata da Alessio Adamo è salita sul terzo gradino del podio nella staffetta 4x1250 stile libero.

Si iniziano a raccogliere frutti anche nella specialità del salvamento oceanico, poco conosciuta al pubblico generalista, ma che di anno in anno sta conquistando sempre più spazio. Dal 2 al 4 luglio si è tenuto a Riccione il Campionato Italiano di Categoria Surflifesaving, che ha visto la delegazione dell’ Olimpic Nuoto Napoli, allenata dal tecnico Francesco Felaco, conquistare ben 5 podi: due ori vinti da Attilio Schiavone nella specialità delle bandierine cat. Juniores e finale Youth; un oro e un argento per Michele Mosca nelle bandierine e nello sprint categoria esordienti A; un bronzo Fabiana Chianese nella specialità dello sprint sulla spiaggia categoria esordienti A. La stagione estiva di altissimo livello dell’ Olimpic Nuoto Napoli, si chiude con i risultati raggiunti dalla squadra degli esordienti A allenati da Pasquale Viglione e Giuliano Bernardo, che ha conquistato il primo posto nella classifica a squadre al Campionato Regionale Esordienti A che si è tenuto dal 4 al 7 Luglio alla Piscina Felice Scandone.

Insomma, una ennesima conferma di quanto lo sport napoletano sia sempre lì pronto a lanciare nuovi atleti e nuove stelle capaci di arrivare a risultati importantissimi sia dal punto di vista nazionale che internazionale. «Uno dei nostri obiettivi è quello di continuare a far crescere gli atleti, cercando di creare un gruppo di atleti di livello assoluto ancora più numeroso di quello attuale.» le parole del responsabile tecnico Lorenzo Iaccarino, mostrano ancor di più la volontà di proiettare gli atleti verso un futuro sempre più roseo. Un modo per la società di Alfredo Mangione, di diventare una realtà sportiva sempre più d’elitè sul territorio napoletano e campano.