L'ex campione olimpico e mondiale di boxe Patrizio Oliva continua a colpire. Stavolta al cinema. La giuria del «Corto Dino De Laurentiis», evento dedicato allo storico produttore di Torre Annunziata e zio del presidente del Napoli, ha premiato per la migliore sceneggiatura il film di Nando De Maio e Cristian Boragine «Lotta per la vita», in cui recitano tra gli altri Salvatore Misticone, Laura Misticone e Oliva.

La storia del film è stata scritta dal giovane teanese Cristian Boragine, da anni costretto alla sedia a rotelle dalla Sla. In «Lotta per la vita» c'è un richiamo a Rocky Balboa, il pugile reso celebre da Sylvester Stallone sul grande schermo, e alla boxe, la nobile arte di cui Oliva è stato uno dei più grandi protagonisti.

Ultimo aggiornamento: 11:37

