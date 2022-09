Nasce l'Accademia europea della boxe dopo la “grande pace” Falcinelli-Oliva

Franco Falcinelli e Patrizio Oliva di nuovo insieme per l’avvio dell’Accademia Pugilistica Europea. L’ex presidente dell’Eubc ed il campione olimpionico e mondiale si sono incontrati pochi giorni fa ad Assisi in una riunione specifica con il presidente della Federboxe Flavio D’Ambrosi e il presidente degli arbitri Eubc Vittorio Lai (nella foto) per discutere su nuovi programmi e sulla sinergia tra la Fpi e l'Elba (European Boxe Academy). Franco Falcinelli è il presidente della Fondazione dell’Accademia e Patrizio Oliva, che è formatore Iba, potrebbe far parte dei docenti di tecnica pugilistica. «Sono momenti importanti in cui la famiglia del pugilato si ritrova e compone nuove sinergie e strategie – ha spiegato Flavio D’Ambrosi – Patrizio e Franco sono estremamente rappresentativi per il nostro mondo e questo nuovo incontro dimostra che chi ha a cuore le sorti della nostra boxe è sempre pronto a trovare il modo dare un contributo sostanziale. Sono felice di questo momento e sono certo che questo incontro sarà fondamentale per il rilancio definitivo del nostro sport. Naturalmente con tutti quelli che collaboreranno all’Eba e tra questi l’inossidabile Vittorio Lai».

La nuova accademia europea della boxe avrà sede ad Assisi nel nuovo teatro in prossimità dell’attuale sede del centro di formazione federale della Fpi. «L’Accademia europea della boxe è pronta a partire – annuncia Vittorio Lai - E’ un’iniziativa che Franco Falcinelli sta portando avanti da anni e che trasformerà l’Italia nel più grande centro di formazione di tutta Europa. La presenza di un campione e di un grande uomo di immagine come Patrizio Oliva non può fare altro che impreziosire e professionalizzare ulteriormente questo progetto». Quando la boxe chiama Patrizio Oliva è sempre pronto a nuove collaborazioni. «Sono pronto a questa nuova sfida – conferma il campione olimpionico e mondiale – del resto il pugilato è caratterizzato sempre da nuove ed avvincenti sfide. C’è da contribuire ad un lavoro di formazione delicato ma che sono convinto darà nuove soddisfazioni al nostro movimento pugilistico. Mi fa piacere poter disegnare nuovi orizzonti sportivi, certe scelte mi fanno guardare al futuro con rinnovato ottimismo».

Soddisfatto anche Franco Falcinelli per questo incontro che ricompone un binomio importantissimo per il pugilato italiano in ottica internazionale. «Sono particolarmente lieto - conclude Falcinelli - di aver partecipato ad un incontro che ha messo in risalto i forti legami sportivi che hanno caratterizzato successi indimenticabili come quelli ottenuti con un grande campione come Patrizio Oliva. La presenza del presidente Flavio D’Ambrosi, del presidente onorario Vittorio Lai e di Patrizio Oliva che guida con competenza e capacità il Settore Schoolboys, fondamentale per l’avviamento selettivo dei talenti, hanno consentito di mettere a confronto diverse fasi storiche del pugilato azzurro con l’attuale momento ricco di eccellenti risultati tecnici internazionali e foriero di incoraggianti prospettive».

Falcinelli, che era stato il tecnico di Oliva in occasione del trionfo olimpico del 1980 a Mosca, ha ritrovato il campione napoletano dopo molti anni.