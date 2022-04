«Ci sta riuscendo in questo rush finale una striscia di risultati positivi». Dopo il pareggio esterno con il Civitavecchia (9-9), la vittoria interna con la Vela Nuoto Ancona (9-8), arriva il blitz al Foro Italico. Olympic Roma-Aktis Acquachiara 8-9 (parziali di 3-2, 1-2, 1-4, 3-1) è il capolavoro di capitan Ciro Alvino e compagni.

«Bellissima partita», commenta entusiasta il tecnico salernitano Walter Fasano. «I ragazzi sono stati impeccabili nella fase difensiva». All’intervallo lungo i biancazzurri giungono sul 4-4, poi la svolta nel terzo periodo con le marcature di Fabio Angelone su rigore, il gol di Daniele De Gregorio in superiorità numerica, la rete di Nemanja Marinkovic con l’uomo in più e Giovangiuseppe Di Leva abile a sfruttare il vantaggio offensivo.

«Siamo partiti maluccio, poi siamo rientrati bene in partita», osserva l’allenatore dell’Aktis. «Abbiamo tenuto bene il campo per i primi due tempi, poi abbiamo fatto un terzo quarto superlativo». Prova di carattere dei napoletani, che stanno gradualmente risalendo la china. «Siamo stati bravi a mantenere la calma nel finale, nonostante le ultime due inferiorità numeriche: abbiamo difeso con il coltello tra i denti, perché volevamo portare a casa il risultato».

Tre punti pesanti. «Siamo contenti. Continuiamo senza esaltarci troppo e con la massima concentrazione», avverte Fasano. «Non ci siamo salvati oggi e non vinceremo lo scudetto domani. Proseguiamo per la nostra strada, ragionando partita dopo partita», conclude il mister acquachiarino. Doppiette per il centroboa partenopeo Marco Parisi, ex Canottieri Napoli, e per il figlio d’arte Luca Fiorillo, così come per il mancino Matteo Aiello e per Daniele De Gregorio.