Torna a sorridere la Canottieri Napoli. Battuta l’Olympic Roma 5-12 (parziali di 1-4, 2-3, 1-3, 1-2) al Foro Italico. All’inseguimento della Vis Nova, capolista del girone Sud a quota 31, ci sono capitan Biagio Borrelli e compagni a 25 punti, con una gara da recuperare. E domani pomeriggio alla Scandone inedita sfida clorata con la Rari Nantes Sori (ore 17), superata dall’Aktis Acquachiara 10-4 proprio a Fuorigrotta nell'incontro pomeridiano.

Immediato riscatto per i ragazzi di Enzo Massa, dopo il 5-5 interno maturato con la Vela Nuoto Ancona. Si esaltano in trasferta i canottierini con il poker di Vincenzo Tozzi e il tris di Gianluca Confuorto e Daniele Cerchiara. Apportano il loro contributo nell’ottavo successo stagionale il salernitano Luca Baldi e Antonio Vitullo.

«Volevamo voltare pagina e dimenticare la brutta prestazione di sabato scorso contro i marchigiani. E ci siamo riusciti», spiega soddisfatto il match winner. «Siamo partiti forte e concentrati, merito anche del nostro tecnico che ha preparato molto bene la partita», dichiara convinto Tozzi. «Conoscevamo i punti di forza dei capitolini e sapevamo dove potevamo metterli in difficoltà», asserisce il giocatore di Pomigliano classe 1999.

Successo estremamente importante per il club del Molosiglio. «La Roma è una candidata ai playoff e vincere uno scontro diretto vale doppio», riferisce l’ex biancazzurro. La testa è inevitabilmente alla gara domenicale con i liguri. «Sarà sicuramente una battaglia. La Rari Nantes Sori vorrà rimediare alla prestazione di oggi. In più non avranno problemi di trasferta, trovandosi già a Napoli», tiene a precisare Tozzi (nella foto di Gianluca Madonna). I giallorossi non intendono fermarsi. «Niente scuse: domani bisogna vincere per consolidare il secondo posto», carica il player campano.

Cena del sabato sera «da Ornella», ristorante del pallanuotista Luca Sibilio. Non manca la dedica finale. «Ci tenevo a ringraziare in particolar modo tutti i miei colleghi di Trenitalia e soprattutto i miei superiori, che sin dall’inizio hanno sposato la mia causa, mettendosi a disposizione per gli orari di lavoro. Non finirò mai di ringraziarli per questo», conclude grato Tozzi.