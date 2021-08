Bandiera del Sud. Ha giocato il ruolo di Davide contro Golia ma non si è sottratto all’impari confronto. «Siamo arrivati quarti», racconta orgoglioso Christian Andrè. Il suo San Mauro Nuoto ha chiuso la stagione sportiva tra le prime quattro d’Italia. E basterebbe già «solo» questo per scattare in piedi e dar seguito a fragorosi applausi. Unica compagine napoletana e campana a battagliare con il resto della Penisola clorata.

«È stata un’esperienza bellissima per un gruppo che scontava l’inesperienza e un campionato anomalo e limitato come il nostro», osserva il presidente dai trascorsi giallorossi. «In Campania abbiamo giocato tre partite nell’arco di due giorni, mentre nel Lazio hanno spalmato gli incontri e distribuito meglio il calendario», precisa l’ex capitano della Canottieri Napoli. Complicato davvero concentrare tutto in poche ore. Format e organizzazione certamente da rivedere.

«Alcuni nostri elementi, inoltre, hanno saltato quattro mesi di attività agonistica». Imprevisti da mettere in conto. «Per nulla benevolo il sorteggio: ci siamo confrontati con la Pro Recco, che ha vinto il titolo italiano under 16». Tra le mura amiche, nell’impianto di Punta Sant’Anna. «Bloccati all’inizio per l’emozione. In avvio di terzo tempo eravamo sotto nel punteggio (6-3) ma poi abbiamo mollato, fino a rimediare il definitivo 11-3. Verdetto pesante», ammette Andrè. «I ragazzi si sono completamente sbloccati con la Roma Nuoto (che aveva dato vita ad una semifinale molto bella e tirata con la Roma Vis Nova): 4-4 al termine dei canonici 32 minuti di gioco. Abbiamo sprecato l’uomo in più e mancato l’allungo (potenziale +2), poi abbiamo incassato il pareggio a 20 secondi dalla sirena». Un pizzico di sfortuna. «Abbiamo perso, purtroppo, alla lotteria dei rigori il bronzo con la Roma Nuoto».

Un vero peccato. «Privati di tre giocatori usciti per altrettante espulsioni definitive, al tiro si sono presentati tre pallanuotisti classe 2006 e due di loro hanno sbagliato (7-6 dai cinque metri)». Questa la storia in Liguria. «Mastichiamo amaro ma si lavora per alzare asticella: il San Mauro pronto a ripartire nelle migliori condizioni, per garantire la crescita del gruppo sul quale puntiamo tanto. Vorremo poter lavorare in tranquillità», auspica Andrè.

Bilancio decisamente positivo per il tecnico Oreste Di Pasqua. «E’ stata un’esperienza bellissima e formativa. Tre giorni molto intensi che ci hanno fatto crescere mentalmente e tecnicamente. Sentivamo tutti l’emozione, al sorteggio abbiamo pescato il Recco, una squadra molto forte, contro la quale se non avessimo avuto tutta quella paura, avremmo potuto giocarcela diversamente. Nel complesso va bene così». Forse il rammarico per il bronzo mancato. «Nella finale contro la Roma Nuoto siamo entrati in acqua molto più determinati e concentrati e soprattutto senza paura. Abbiamo disputato un’ottima partita, in particolare nella fase difensiva».

Lezione da metabolizzare. «Sicuramente con maggiore incisività davanti avremmo potuto vincere il match nei tempi regolamentari. A dimostrazione che nella Finale Four under 16 eravamo presenti non in maniera casuale». Esserci, la vittoria più bella. «Abbiamo meritato di essere tra le migliori quattro d’Italia e non a caso a fine incontro abbiamo ricevuto i complimenti dagli addetti ai lavori», sottolinea fiero Di Pasqua. «Come ho detto ai ragazzi, questo è un punto di partenza e non di arrivo. Nonostante le mille difficoltà di quest’anno (spazi acqua non adeguati, la piaga del Covid-19, numerosi infortuni), siamo arrivati così in alto. Ora ci tocca lavorare di più, ancora più forte, per far sì che queste finali disputate siano una costante ogni anno». Programma ambizioso ma non impossibile.

«Ringrazio la società presieduta dal valido Christian Andrè, che mi ha mostrato ancora una volta fiducia. Ringrazio mio fratello Alessio, così come Simone Iaccarino e Vito Violetti, perchè senza il lavoro di squadra non si va molto lontano. Un grazie di cuore ai miei genitori per la pazienza e il sostegno. Ringrazio Simona, la mia dolce metà, che ha fatto da sola 12 ore di pullman per essermi sempre accanto. Un plauso speciale e straordinario alla mia squadra: sono un vero orgoglio, segno visibile e tangibile che anche nelle piccole realtà si possono conquistare grandi successi», conclude il brillante allenatore napoletano.