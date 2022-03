Pioggia di gol. Prima vittoria per i biancoverdi, terza sconfitta consecutiva per i giallorossi. Ortigia-Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno termina 18-2 (parziali di 4-0, 3-1, 6-0, 5-1). I siciliani sommergono letteralmente i ragazzi di Matteo Citro, che subiscono un ko davvero mortificante. Protagonista di giornata Valentino Gallo, bronzo a Rio 2016 e argento a Londra 2012, autore di un poker pesante. Tris firmato da Francesco Condemi e Stefan Vidovic.

«Siamo partiti subito aggressivi. Veniamo da due pareggi: 9-9 con il Brescia, 7-7 con il Savona. Avevamo voglia di riscatto, di vincere, di giocare e di scrollarci di dosso gli ultimi risultati», spiega il mancino, ex capitano del Posillipo. «Abbiamo dilapidato qualche punto: ne dovremmo avere quattro in più. Dobbiamo ottenere risultati importanti in casa, perché il nostro obiettivo è arrivare nelle prime quattro», osserva Gallo.

«Salerno depotenziato di due punti di forza, senza Marko Elez e capitan Michele Luongo. Il nostro piglio e il nostro approccio hanno fatto sì che la gara scivolasse facile», ammette il plurititolato classe 1985. «Tutto semplice, frutto della concentrazione e della aggressività messa in acqua alla Caldarella. I campani hanno mollato. Non è lo stesso Salerno che abbiamo affrontato alla Vitale con motivazioni diverse», avverte il campione del mondo a Shanghai 2011.

«I ragazzi di Matteo Citro stanno conducendo un campionato senza grandi pretese, una volta entrati nel round scudetto, tra le prime sette del raggruppamento. Forse ha inciso proprio questo sulla tenuta mentale», conclude Gallo. «Ci prendiamo tre punti importanti in attesa di affrontare i campioni d’Europa del Recco». Sabato 26 marzo (ore 12) il big match in Liguria.

In gol anche Simone Rossi, un altro ex rossoverde, che sorride. «Una partita da vincere alla vigilia e così è stato con grande scarto. La Rari Nantes Salerno ha scontato le assenze di Marko Elez e Michele Luongo, due pedine fondamentali per i giallorossi». Si gode il momento il difensore classe 1992. «Ottima prestazione, abbiamo subìto soltanto due reti. Una delle quali complice la mia deviazione, che ha beffato Stefano Tempesti. La difesa ha retto bene, abbiamo silenziato l’attacco avversario, rendendolo inoffensivo. Stiamo lavorando tanto e perfezionando la zona, rendendola versatile e variandola in corso d’opera», argomenta il figlio d’arte.

«Peccato per le gare contro Brescia e Savona: in entrambe le sfide vincevamo con un margine di +3 sui campioni d’Italia e sui liguri. C’è rammarico in questo periodo per i punti che mancano alla nostra classifica. Quelle partite ci fanno crescere. Saremmo adesso in un’altra posizione di classifica. Oggi siamo entrati in acqua decisi, senza mollare niente», asserisce soddisfatto Rossi.

«Stiamo giocando con le squadre più forti del campionato», rammenta Citro. «Tutti i giocatori della rosa devono adattarsi a questo livello». Niente alibi, nonostante le due assenze importanti. «Sicuramente potevamo fare meglio», taglia corto il tecnico salernitano. Testa al concittadino Vincenzo Dolce e compagni. Con i leoni di Sandro Bovo sarà impossibile spuntarla.