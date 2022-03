«Siamo già in Sicilia». Il mancino Nicola Cuccovillo non rivela le coordinate esatte della posizione ma la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno si trova in Trinacria. A caccia del primo punto nel round scudetto, i giallorossi sono reduci dalle sconfitte con Telimar Palermo e Rari Nantes Savona.

L’attaccante barese ritroverà i suoi ex compagni di squadra ai tempi del Posillipo: Valentino Gallo, Simone Rossi, il montenegrino Filip Klikovac, ormai pilastri inamovibili dell’Ortigia. «Con loro c’è sempre un rapporto speciale, abbiamo vissuto tante partite e tante battaglie insieme», racconta il classe 1994. «Alla fine è il bello di questo sport», ammette Cuccovillo. «Saremo avversari ma soprattutto venderemo cara la pelle», avverte il numero 8 alla vigilia della sfida. «Dobbiamo dimostrare che meritiamo di essere in questo girone», asserisce convinto il player pugliese.

Sabato scorso la formazione di Matteo Citro si è allenata alla Scandone insieme al Posillipo, inserito nel round retrocessione. Domani pomeriggio (ore 14) la quarta giornata del girone scudetto alla piscina Paolo Caldarella. «Tutte le gare di questa seconda fase del campionato hanno un quoziente di difficoltà molto alto. Per giocare alla pari con i nostri avversari dobbiamo alzare il livello e credere che possiamo fare risultato», conclude il tecnico Matteo Citro.