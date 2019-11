Ad aprire il palinsesto clorato dell’ottava giornata di serie A1 Circolo Canottieri Ortigia contro Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno. I biancoverdi di Stefano Piccardo proveranno a ripartire, dopo la battuta d’arresto a Trieste, e a capitalizzare l’intera posta in palio ai danni dei giallorossi di Matteo Citro. Alla piscina Paolo Caldarella di Siracusa fischio d’inizio alle ore 15. «Sarà sicuramente una bella partita. Capitan Andrea Scotti Galletta e compagni sono una buona squadra, completa e con un bel mix di giovani e giocatori d’esperienza. Stanno facendo bene, le partite che dovevano vincere le hanno vinte. Noi vogliamo subito riscattare la brutta prestazione alla Bruno Bianchi», spiega Simone Rossi, ex difensore del Posillipo.



Sei gol in sette turni per il giocatore in calottina numero 10 e secondo posto in classifica, a quota 18, alle spalle del Recco. «Ad essere sincero ci speravo ma non me lo aspettavo, perché non é mai facile vincere e non pensavo di perdere contro gli alabardati».



Nuova vita in Sicilia per il figlio d’arte Rossi, suo padre Marco è il commissario tecnico dell’Ungheria. «Mi trovo bene, c’é un bel gruppo, si lavora duramente e c’é voglia di ottenere risultati importanti». E Simone ha ritrovato il suo capitano in rossoverde, il mancino Valentino Gallo, oro mondiale a Shanghai 2011, argento alle Olimpiadi di Londra 2012 e bronzo a Rio 2016. «Giocare di nuovo con Valentino é come esser tornato a 6-7 anni fa, mi mancava ed é stato come un fratello maggiore al Posillipo», ammette il classe’92. Compito agevolato nel reparto arretrato con la presenza autorevole di Stefano Tempesti tra i pali. «E’ pazzesco allenarsi con un top player del suo calibro, ogni giorno si impara qualcosa da lui e soprattutto condivide ogni cosa, per darci una mano a migliorare». Intramontabile l’«airone di Prato», con 5 partecipazioni ai Giochi a cinque cerchi, la sesta a Tokyo 2020, se vorrà Sandro Campagna.



Da avversario Rossi (nella foto di Sabrina Malerba) affronterà anche un suo ex compagno ai tempi del Posillipo, il mancino Nicola Cuccovillo, al primo anno con la neopromossa Salerno. Campolongo al sesto posto in classifica, insieme al Savona, reduce dal successo (12-11) sulla sirena con il Telimar Palermo alla Vitale, merito di un eurogol scagliato dal croato Marko Elez.



Rossi punta al settimo trionfo con il suo settimo sigillo.

